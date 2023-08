Den rikeste belgieren i verden: fordi «rikdommen er jevnt fordelt» (infografikk)

i sin siste årlige utgivelse World Wealth Data Bookpublisert på onsdag, plasserer det sveitsiske finansselskapet UBS landet vårt på toppen av den globale rangeringen av gjennomsnittlig individuell formue, med en estimert privat formue på $249,937 (USD) per voksen, en gjennomsnittlig formue på €234,462 (i henhold til valutakursene) brukt ved utgangen av 2022) per belgier på 18 år og over (-3 % sammenlignet med 2021).

Som en påminnelse deler medianen en statistisk serie i to like deler. Dermed er det et sentralt poeng som på en eller annen måte gjør det mulig å ekskludere uteliggere og det endelige resultatet jevnes ut. Denne metoden gir ifølge forskerne bak rapporten et bedre inntrykk av befolkningens formuestatus.

Hvis vi tar i betraktning den gjennomsnittlige – og ikke lenger gjennomsnittlige – voksenformuen, faller Belgia (352 814 USD, eller 330 970 € til samme kurs og et tap på 3,8 % sammenlignet med 2021), ut av topp 10. I verden. Fra Sveits ($685 230 USD).

rettferdig fordeling

For økonom Philip Devitt kan dette forklares ganske enkelt med det faktum at «I Belgia, som med inntekt, fordeles formuen mer rettferdig. Vi gjør det bedre enn de fleste andre land«.

For å illustrere, merk at bare Slovakia (0,508) og Qatar (0,586) har en bedre genetisk koeffisient enn Belgia (0,596). Denne koeffisienten er basert på å sammenligne de kumulative andelene av befolkningen med de kumulative andelene av inntekten den mottar, og varierer fra 0 ved perfekt likhet til 1 ved perfekt ulikhet. Med andre ord tjener det til å måle konsentrasjonen av rikdom.

Som illustrasjon har Sveits, som rangerer først i den globale rangeringen av gjennomsnittlig formue, en koeffisient på 0,772, mens USA, som ligger på andreplass i denne rangeringen, har en koeffisient på 0,830.

boligvekt

Hvis Belgia inntar en slik plass i det globale hierarkiet, skylder det delvis sin gjennomsnittlige «ikke-finansielle» formue: $220 384, ifølge rapporten publisert av UBS.

Denne virkeligheten gjenspeiler spesielt Vekten av store boliger i Belgiatenkte Philip Devitt, som husker det.Andelen utleiere i vårt land er 70%, som er en av de høyeste» I verden.

Økonomen advarer imidlertid: « Verdien på huset har steget kraftig, men dette betyr ikke så mye for eieren. For hvis han vil selge eiendommen sin, må han ofte kjøpe en annen eiendom. Økningen i verdien av denne nye varen vil også øke«.

For faktisk kvalifiserer en rekke faktorer noe til observasjonen om at belgieren er «den rikeste i verden».

inflasjon og levestandard

Den første av disse faktorene erIkke ta hensyn til inflasjon«, påpeker Philip Devitt. Imidlertid vet vi at i noen land, inkludert Belgia, er det mange borgere.»Investering i pensjonsfond, gruppeforsikring, den slags. Imidlertid er det mer enn DC, utbyttet er viktig. Men dette holder ikke tritt med inflasjonen«. generelt, «Det er ikke skrevet noe om hva som gjøres med disse pengene«.

Det skal bemerkes at UBS-rapporten, selv om den ikke mangler på oppmerksomhet, lider først og fremst av å ikke ta hensyn til forskjellene i levestandard mellom hvert av de 217 analyserte markedene (uavhengige land og regioner).

I virkeligheten, «Du tar verdien av en vare i et land og konverterer den ganske enkelt til amerikanske dollar. Et poeng. Men et hjem i Chile er ikke verdt et hjem i Storbritannia «, sier økonomen.

Dessuten advarer sistnevnte om det som kan beskrives som en pseudoeffekt av denne klassifiseringen.

I virkeligheten, «Den belgiske befolkningen eldes«, Som betyr «Mange belgiere har allerede klart å bygge sin egen hovedstad«Og dette er ikke tilfelle i land der befolkningen er yngre.»Det som betyr noe er livets gangoppsummerer Philip Devitt, som husker ved hjelp av slutninger, Betydningen av global rikdom, inkludert rikdommen til selve landet, som må tas i betraktning. Hva er verdien av et hus hvis det ikke er koblet til strøm eller i nærheten av skoler? «

Et generelt fall i trompe l’oeil

Totalt sett er de totale eiendelene privat eid av voksne i den belgiske befolkningen USD 3,155 milliarder (USD), som er 0,7 % av den globale formuen (verdt USD 454,400 milliarder).

Dette anslaget gjenspeiler en nedgang de siste 12 månedene (-3,5 %), som logisk sett oversetter til en nedgang i gjennomsnittlig formue per voksen i Belgia: fra 366 753 dollar i 2021, ned til 352 814 dollar i 2022 (-3,8 %).

Dessuten følger dette bare trenden på globalt nivå.

For første gang siden krisen i 2008 viser global formue en nedgang: med 11 300 milliarder USD (dvs. – 2,4 %).

I gjennomsnitt falt individuell formue med 3,6 % på verdensbasis til $84 718 (€79 472 i henhold til valutakurser gjeldende ved slutten av 2022).

Denne trenden, ifølge forfatterne av UBS-rapporten, kan delvis forklares med styrkingen av referansevalutaen (USD) mot andre lokale valutaer.

Med valutakurser som ligner på 2021, vil den globale formuen øke (+3,4 %), og det samme vil gjennomsnittlig formue per voksen (+2,2 %).

Nedgangen i finansmarkedene observert i 2022 har imidlertid også påvirket denne trenden.

Dessuten, hvis inflasjonen tas i betraktning, antyder forfatterne av rapporten til slutt et tap i reell formue på 2,6 % på verdensbasis.

