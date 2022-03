Den russiske motstanderen Aleksej Navalnyj er funnet skyldig i bedrageri og står overfor streng straff

Aktoratet krevde forrige uke at Alexei Navalnyjs straff på to og et halvt år skulle økes til 13 års fengsel.

Den karismatiske antikorrupsjonsaktivisten og tidligere advokaten, 45, har vært tiltalt i en fremskreden domstol bak murene til sin domskoloni, 100 km øst for Moskva, siden midten av februar.

Da han ankom rettssaken tirsdag, ble han sett iført tiltaltes uniform, ansiktet blekt, og mellom to latter og en diskusjon med advokatene sine, mens han lyttet til dommen i lommen.

Dommer Margarita Kodova fant ham overraskende skyldig i begynnelsen av dommen, som varte i flere timer til straffutmålingen ble kunngjort.

«Navalnyj har begått et bedrageri, som er tyveri av eiendom fra andre av en organisert gruppe,» sa hun. sa Kottova med en rask, mekanisk stemme.

«Navalnyj viste forakt i retten, fornærmet en dommer,» la han til noen minutter senere.

På slutten av dommen kunne Alexei Navalnyj, etter anmodning fra aktor, overføres til et «strengt regime»-fengsel ikke langt fra Moskva, og forholdene var strengere.

Omtrent hundre journalister så en videosending av rettssaken i et presserom som var satt opp i straffekolonien.

Midt i bølgen av trusler mot Kremls kritiske røster dukket ingen av motstanderens støttespillere opp, bortsett fra hans to advokater.

Uhemmet undertrykkelse

I saken som kom til rettssak tirsdag, anklaget etterforskerne Alexei Navalnyj for å ha underslått millioner av rubler i donasjoner til hans anti-korrupsjonsorganisasjoner og for «forakt for retten» under en tidligere rettssak.

Han fordømte påstandene som fabrikkerte og beordret Kreml å holde ham i fengsel så lenge som mulig.

Alexei Navalnyj, en aktivist kjent for sine tøffe etterforskninger av korrupsjon og livsstilen til eliten i Russland, har hatt uinnskrenket undertrykkelse fra makten i mer enn to år.

I august 2020 ble han alvorlig syk i Sibir og led av forgiftning av en nevrovitenskapsmann som personlig hadde finansiert det russiske presidentskapet. Kreml benekter dette, men russiske myndigheter har aldri etterforsket attentatforsøket.

Da han returnerte til Russland i januar 2021 og ble frisk fem måneder senere, ble han arrestert og dømt i 2014 til to og et halvt års fengsel i en «bedrageri»-sak som involverte det franske selskapet Yves Rocher.

I juni 2021 ble organisasjonene hans, som hadde drevet kampanje i årevis over hele Russland, utpekt som «ekstremister» og forbudt på stedet, og deporterte mange aktivister for å unngå straffeforfølgelse. Andre er arrestert og risikerer alvorlig fengsel.

Denne nådeløse undertrykkelsen, kombinert med forbudet mot de siste mediene og frivillige organisasjoner som er kritiske til Kreml, utløste et ramaskrik i Vesten og sanksjoner mot Moskva.

Ingen konflikt i Ukraina

Til tross for fengslingen, fortsetter Aleksej Navalnyj å sende meldinger som kritiserer Vladimir Putins makt. Etter invasjonen av Ukraina uttalte han seg sterkt mot kampene.

Til tross for farene fortsatte han å oppfordre til protester mot konflikten, og for å slå ned på enhver kritikk av det russiske militæret, har myndighetene ytterligere styrket sitt juridiske arsenal i møte med trusselen om hard fengsling.

Tross alt melder den spesielle NGO OVD-Info at mer enn 15 000 mennesker har blitt arrestert i Russland på nesten en måned for å ha protestert mot angrepet.

Samtidig har regjeringen strammet grepet om å spre informasjon om konflikten, og blokkerer tilgangen til dusinvis av lokale og utenlandske medier i Russland.

Mandag forbød russisk rettferdighet populære amerikanske sosiale nettverkssider Instagram og Facebook, og anklaget dem for å være «ekstremister» som Navalnyj. Disse er allerede blokkert i Russland, som Twitter og Dictok.