«Den russiske økonomien vil gå 20 eller 30 år tilbake.»

Sergei Guriev, en tidligere økonomisk rådgiver for den russiske regjeringen og eksil i Frankrike, sier at den russiske økonomien vil «gå tjue eller tretti år tilbake» og Vladimir Putin har satt regimets fremtid i fare ved å angripe Ukraina. «Putin lyktes i å ødelegge den russiske økonomien på noen få uker»Sier at dette er en tidligere sjeføkonom ved European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), nå professor ved Sciences Po Paris. En «massiv» og «potensiell» resesjon ventes fra Russland på grunn av sanksjonene som Vesten har pålagt landet.

Sergei Guriev, en tidligere økonomisk rådgiver for den russiske regjeringen tidlig i 2010 og et tidligere styremedlem i Russlands hovedbank Sberbank, flyktet fra landet sitt i 2013, og følte seg truet av myndighetene på grunn av hans taler og hans nærhet til den tidligere. . Yukos administrerende direktør og Kreml-motstander Mikhail Khodorkovsky, fengslet i 2003.

I følge Sergey Guriev, «De siste åtte årene har den (russiske) økonomien stagnert. Men det vi står overfor er at den russiske økonomien vil gå tjue eller tretti år tilbake når det gjelder husholdningsinntekt og når det gjelder strukturen til «økonomien».

«Det er vanskelig å forestille seg hvor mange år det vil ta å komme tilbake til nivået av BNP i 2021.»Han fortsetter og fremkaller «en tragedie som ikke kan sammenlignes med dramaet i Ukraina, men en tragedie til tross for alt».

Politisk har Vladimir Putin «forkortet levetiden til regimet sitt» på grunn av dette «feile» angrepet på Ukraina, mener Sergei Guriev: Vladimir Putin er en «villforledet» president, «overvurderte styrken til den russiske hæren, undervurderte viljen til Ukrainere å kjempe, undervurderte enheten i Vesten «.

«helt ukjent område»

Siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar har Vesten svart med økonomiske sanksjoner rettet mot sentralbanken, russisk import, oligarkenes formuer og kommersielle bankers evne til å gjennomføre transaksjoner.

Effekten av disse handlingene, samt mange private selskapers avgang, er i dag svært vanskelig å kvantifisere. S&P Global har de siste dagene spådd en nedgang på 6,2 % av BNP for 2022, men størrelsen på sjokket kan bli mye større, advarer Serge Guerev.

«Vi går inn på et helt ukjent territorium,» Han sier. «Russland har blitt integrert i det globale økonomiske systemet. Når du oppnår separasjon, bryter du mange ting. Vi vet ikke hvordan økonomien vil fungere uten taiwanske halvledere eller uten vedlikehold av Boeing eller Airbus.»advarer.

I tillegg, «for mange gründere er dette slutten på et livsprosjekt,» bemerker økonomen, i møte med rubelens kollaps og mange talenters avgang fra landet.

«Se for deg at du har startet en bedrift de siste 20 eller 30 årene. I dag har du ikke lenger tilgang til partnerne dine, du kan ikke lenger låne i banken, rentene er over 20 %, du kan ikke eksportere eller investere»Han sier.

Det er imidlertid ikke snakk om å bremse straffekjeden: han ser det «Hvis hensikten med disse sanksjonene er å stoppe Mr. Putins krig, vil Europa ikke ha noe annet valg enn å slutte å kjøpe russisk olje.». Unnlatelse av å stoppe Europas gassimport, som enkelte land avviser på grunn av sin store avhengighet av russiske forsyninger, vil den europeiske oljeembargoen, i kjølvannet av USAs embargo, gi et alvorlig slag for ressursene som er tilgjengelig for Moskva. finansiere krigen, sa han.

Han legger til at hvis alle vestlige land ble med, så kan Kina bli «oppmuntret til å følge oljeembargoen» og «frata (Vladimir Putin) ressursene til å fortsette hans brutale krig».

Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi, ba tirsdag i et intervju med AFP for et omfattende europeisk forbud mot gass og olje.