Den russiske oljeembargoen vil påvirke gassprisene: «Faren er reell»

Forbudet mot russisk olje vil ikke påvirke forsyningen i Belgia, men det vil påvirke bensinkostnadene. forklaringer.

Etter hvert som krigen i Ukraina fortsetter og flere grusomheter begås, øker listen over vestlige sanksjoner mot Russland. Hydrokarbonsektoren leverer ikke. Tirsdag foreslo EU-kommisjonen et forbud mot russisk kull. Det europeiske råds president Charles Michel truet onsdag med å gå videre: «Jeg tror det er behov for å iverksette tiltak mot olje og til og med gass før eller siden.»

En mulig oljeembargo vil ikke ha umiddelbar innvirkning på forsyningene i Belgia, men på bensinprisen. «Omtrent 30 % av oljen som importeres fra Belgia kommer fra Russland. Olje fraktes med båt mens gass er basert på faste gassrørledningerJean Benoit Schrans, talsperson for Energia, det sektorvise konsortiet av selskaper som leverer energiløsninger for mobilitet og oppvarming.Så vi kan absolutt hente inn båter fra andre deler av verden for å kompensere for kanselleringen av russiske forsyninger.«