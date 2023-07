Den russiske staten kontrollerer eiendelene til Danone og Carlsberg | verden

I detalj spesifiserer dette dekretet at 83.292.493.000 aksjer i «Danone Russland», eid av gruppen «Produits Laitiers Frais Est Europe», i henhold til dekretet, er under kontroll av den russiske staten, samt ytterligere 85.000 eide aksjer. Danone Trade Group.

I slutten av juni kunngjorde det danske bryggeriet Carlsberg at det hadde funnet en kjøper, uten å navngi den, for sin virksomhet i Russland, mer enn ett år etter at de kunngjorde sin tilbaketrekking fra landet i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina. I slutten av mars 2022 annonserte konsernet salget av sine viktige aktiviteter i Russland, hvor det sysselsetter 8.400 ansatte og har eid det russiske merket Baltika siden 2000.

I midten av oktober kunngjorde den franske agromatgiganten Danone sin intensjon om å trekke seg fra de fleste av sine aktiviteter i Russland. Gruppen, som i utgangspunktet antok at den var i Russland for å dekke de «grunnleggende ernæringsbehovene til sivilbefolkningen», har sagt at de planlegger å gi fra seg kontrollen over «meieri- og grønnsaksgrenen», og bare beholde spedbarnsernæringsgrenen.