Jeremy Chua, en filmskaper og manusforfatter i Singapore, har gått sammen med den bangladeshiske regissøren Abdullah Mohammed Chad for å levere den entusiastiske Unsilon Record-tittelen “Rehana Mariam Noor” og har satset på andre subkontinent-filmskapere.

Chua jobber for tiden med den nepalske regissøren Deepak Rouniyar på sin tredje innslag ‘The Sky Is Mine’, en Nepal-Singapore-Norge-Frankrike-samproduksjon og Torino Film Lab Co-Production Fund 2019.

Løperens andre film, ” White Sun ” (2016), ble vist på Venice Film Festival før den ble vist på Toronto International Film Festival.

“Sky is Mine” er et sosialt motivert antirase-drama som dreier seg om Nepals første kvinnelige politibetjent, som er involvert i en kidnappingssak som ingen ønsker å håndtere. Suva jobber også med et prosjekt med den indiske filmskaperduoen Roshni Sen og Aniket Dutta. Han samarbeider med ‘Brahman Naman’ produsent Dina Dathani i dette arbeidet.

Dutta og Sen produserte 2019-filmen ‘Shonajurir Boot’ (‘Ghost of the Golden Groves’), en trykkdyptych nedsenket i Bengalens fantasistradisjon. Etter verdenspremieren på den 74. filmfestivalen i Cannes, var Saddam Sophomores forsøk på å utmerke seg i rollen som Asmari Hugh Badon, langvarig.

“Jeg møtte Sadie første gang på Singapore International Film Festival,” sier Sua. «Jeg så ‘Live from Dhaka’ (Sadins første film) og han så ‘A Yellow Bird’ (medskrevet og produsert av Sua). Jeg ble inspirert av hans skrivestil og fortellestil, og skreltet problemet med menneskelig natur gjennom spennende karakterer i vanskelige, farlige situasjoner. “Suvas filmselskap, Photocol, er dedikert til utvikling og samproduksjon av uavhengige asiatiske filmer, bare syv år gamle. Den jevne kvaliteten på utgivelsen har gitt Chua et utmerket rykte.

“The Sad Mystery of a Lullaby” (2016) av Philippine Maestro Love Dias, co-produsert av Photocol, var i konkurranse på filmfestivalen i Berlin, hvor den vant Alfred Boyer-prisen.

Suvas første film, ‘A Yellow Bird’, regissert av K. Rajagopal fra Singapore, ble vist på Cannes Week i 2016.

Kinesisk filmskaper Ying Liangs ‘Family Tour’ ‘, malaysiskfødte Bradley Lees’ Motel Acacia ‘fra Filippinene, Singapore-regissør John Klangs’ A Love Unknown ‘og filippinske Raya Martin’ ‘Nintendo’ ‘. Den kritiske anerkjennelsen ‘Rehana Mariam Noor’ mottatt i Cannes demonstrerte Chuas tillit til Sads følsomhet. “Rehana lener seg ikke mot sin originale og mesterlige tilnærming til karakteranalyse,” sier produsenten.

“Det fine med Chads arbeid med teamet hans og hans rollebesetning er at han ikke liker vakre bilder eller perfekt estetikk; han er alltid på jakt etter ekthet og indre spenning,” sier Chua.

Hans samarbeid med Chad har uunngåelig utløst Suvas interesse for Bangladesh kino. “Tsjad har påvirket meg og min filmskaping på mange måter siden vi begynte å jobbe sammen … Jeg har mye talent jeg ikke kjente til fra Bangladesh, som jeg ønsket å utforske for sin filmhistorie og filmskapingskultur.” PTI CORR SHD SHD

