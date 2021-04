Den siste skapningen du forventer, etterlot mystiske stier på bunnen av havet

Dyphavssvamper er ikke kjent for sin mobilitet. De mangler tross alt muskler, nervesystemer og organer. Og glem finner eller føtter for å reise den arktiske havbunnen.

Men ny forskning antyder at disse eldgamle livsformene kan og beveger seg, og mye mer enn marinbiologer trodde. Studerer hundrevis av bilder og videoer av arktiske svamper, og forskere ved Tysklands Max Planck Institute for Marine Microbiology oppdaget et stort nettverk av stier som var flere meter lange i skapningenes rovende våken.

“Svamper er en av de mest primitive formene for dyreliv,” sa Dr. Teresa Morganti, som ledet studien. publisert Mandag i tidsskriftet Current Biology. – Først var vi veldig skeptiske. Vi tenker: ‘Det er ikke mulig. Svamper kan ikke bevege seg. ‘

For studien undersøkte Dr. Morganti og hennes kolleger undersjøiske bilder av Langseth Ridge, et marint fjellområde ikke langt fra Nordpolen som ligger nesten en kilometer under den permanent isdekte overflaten av vannet. Til tross for deres innledende skepsis, fant de bevis på at ville svamper ikke bare beveget seg gjennom deres frodige habitat, men også endret retning og til og med beveget seg oppover.