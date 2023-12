Den skjulte siden av en stein: Jan Vertonghen åpner opp om sine psykologiske problemer for første gang – Dowd Lee Football

Vi kan ikke si det nok, fotballspillere er ikke roboter. Jan Vertonghens vitnesbyrd illustrerer dette ytterligere.

Etter en dårlig start, John Vertonghen Han etablerte seg raskt som sjef i Anderlecht. Takket være hans avgjørende inngrep i lagets søyleforsvar, nyter de røde djevlene en ny ungdom i en alder av 36. Han hadde imidlertid en veldig vanskelig periode i Benfica og var på slutten av eventyret i Tottenham.

På MidMid-podcasten sier han at Champions League-semifinalen mot Ajax (i hans siste sesong i London) tok hardt på ham. Han forklarer at det tok ham måneder å komme seg etter sjokket med vakten. Andre Onana.

«Jeg husker tydelig at jeg ikke følte meg 100% før den kampen. Det skjedde mye på den tiden. Det store slaget og det å være syk gjorde at jeg led i ni måneder til,» forklarer han.

Bra for service igjen i Anderlecht

Etter å ha sovnet på bussen etter finalen, forklarer Vertonghen nederlaget LiverpoolTilstanden hans forverret seg ytterligere: «Jeg dro for å se nesten alle spesialistene, men fikk ingen forklaring. Jeg kunne ikke gå på restaurant, ellers ville jeg sove offentlig, jeg tålte ikke mengden.

Før jeg fortsetter: «I dag er jeg overbevist om at jeg led av psykiske problemer. Når jeg ser på bilder fra den tiden, ser jeg umiddelbart at noe var galt. Øynene mine var annerledes. Jeg var også ofte nede».

Den røde djevelen forklarer at han følte seg bedre etter koronaviruspandemien, hvor han kunne hvile litt: «Det er rart, men det er der frelsen min kommer fra. Jeg har følt meg bedre i to år, men jeg har vært våken siden da. Jeg har luksusen av å gjøre jobben jeg elsker. , men jeg vet hva det betyr for de som lider av disse problemene.»