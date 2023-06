Den snart utdaterte 12-tommers MacBook

Til tross for sommerfugltastaturet var 12-tommers MacBook en stor hit blant publikum. Den har ikke vært markedsført på syv år, så Apple slutter med ettersalgsservice med denne modellen.

30. juni oppdaterer Apple hans side Viser «gamle» og «foreldede» enheter. Forrige måned ble den første iPad Air og noen Apple-lagde skjermer oppført som foreldet. I slutten av juni vil 12-tommers MacBook bli med på samme liste, ettersom den sluttet å markedsføres for syv år siden i april 2016.

12-tommers MacBook ble lansert i mars 2015 og ble regnet som den tynneste, letteste og første vifteløse datamaskinen fra Apple. Men han er beryktet for sommerfugltastaturskandalen, ettersom dette kontroversielle tastaturet dukket opp på en modell av MacBook. Solgt for € 1449, MacBook var relativt dyr, men klarte å finne sitt publikum.

Ved å bli med på listen over foreldede enheter, kan 12-tommers MacBook ikke lenger sendes til en Apple Store eller autorisert reparatør for reparasjon. Faktisk vil delene ikke være tilgjengelige fra 30. juni. Hvis MacBook er reparert, ikke vent for lenge…

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.