Den spirituelle oppfølgeren til Pong (ja, Pong!) heter Qomp2 og vil bli utgitt i 2024

Atari har annonsert qomp2 , kreativ oppfølger til klassikeren stinke. (derav det litt merkelige navnet). Det fremtidige spillet reiser n-bit meta-spørsmålet om hva som ville skje. hvis Pong-ballen bestemte seg for å stikke av fra spillskjermen. Et enkelt svar er nødvendig: et vågalt inntog i frihetens verden!

Forventet for PC, konsoller og mobil i 2024, qomp2 fange enkelheten av stinke ved ikke å tilby spilleren bare to knapper å navigere gjennom en rekke ikke-så-enkle labyrintlignende nivåer. Mens den frafalne ballen går amok, vil spillerne spille ping pong for å kjempe. Den farlige og minimalistiske verdenen til qomp2. Et epos preget av mange fiender og sjefer gjennom 30 utfordrende nivåer delt inn i fire verdener.

Etter returene fra indie-spillet qom første av navnet, utgitt i 2021, qomp2 Gå tilbake til det grunnleggende og introduser ny spillmekanikk. tilbyr en historie om identitet og selvaksept. Resultatet av et team på fire personer ledet av utstoppet wombatspilldesigner som spesialiserer seg på eksperimentelle spill, qom det ble berømmet for sin enkelhet, korthet, minimalistiske estetikk og smarte spilldesign. Til qomp2Atari har inngått samarbeid med et av sine favorittspillstudioer: Graphite Lab. Med base i St. Louis står selskapet allerede bak Atari-titler som Kombinera, Mr. Run and Jump og fremtiden Tycoon Adventures Deluxe berg-og-dal-bane.

qomp2 forblir tro mot sine indie-røtter mens de tilbyr nye typer gåter og fiender og en nyskapende ny spillmekaniker: en ny knapp! I tillegg til den originale knappen, som endrer banen til ballen med 45 grader.denne nye knappen gjør det kom tilbake med en bindestrek. Ved hjelp av disse to enkle grepene vil spillere kunne styrke hjernen ved å løse gåtene som vender mot miljøet og hindre fellene for å nå neste nivå.