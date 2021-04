Den store brannen vil rydde fjell og gressletter over hele Wales om natten

Brannvesenet ble overveldet av rundt 500 anrop på fredag ​​da flere store fjell- og gressbranner spredte seg til sentrum og sørlige Wales og nord.

Fredag ​​ettermiddag ble mer enn 20 brannmenn sendt ut for å takle brannen, som spredte seg over Minute Silkwine, sør for Cornerbone, sa vitner og dekket et område som “tilsvarer en fotballbane eller to.”

Røyken kan sees til Angles and North Wales Fire and Rescue Service ber folk om å unngå området til middagstid og fredag ​​kveld.



(Bilde: Snowdonia Mountain Community)



Det integrerte kontrollrommet for Sør-Wales og Midt- og Vest-Wales brann- og redningstjeneste mottok 490 anrop fra klokken 9 på fredag.

Inne i Gilvey Mountain tok det fyr Swansea Fredag ​​gress og kurs lander kl 14 Fem mannskaper var nødvendig for å bringe brannen under kontroll.

Da et brannvesen tilbrakte mesteparten av ettermiddagen med å overvåke en brann i Coswell Bay i Gower, trodde de at den spredte seg mot kanten av klippen og løp ut av bakken for å brenne.

(Bilde: Snowdonia Mountain Community)

Brannmannskapene ble kalt tilbake til den røykende brannen, som så syv søstre Auburnwan Uchaf Neath Port Talbot.

I Ferndale, Rhonda Sinon Duff, Tre brannmenn kjempet mot den syv mål store brannen, som slukket brannen ved hjelp av vannstråler og terrengkjøretøy.

Andre steder ble det rapportert om tre branner i Nandmore nær Bedgelt i Quinton og Larnwast i Conway, og to utstyr ble sendt til stedet for en kursbrann fredag ​​kveld.

I begynnelsen av uken ble den Brannvesenet ga en advarsel Etter en massiv “uansvarlig og uakseptabel” gressbrann spredte seg gjennom Quentin. De ba folket om ikke å “legge mer press på Wales ‘beredskapstjenester” under det økte presset.