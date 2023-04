Den store fiaskoen til øltoget mellom Goupil og Nenov: «Det var en god idé … men ubrukelig»

5000 tunge lastebiler skulle årlig tas ut av omløp. Prosjektet viste seg å være upraktisk, sier Delhaize.

Et prøvetog ble mottatt i Ninove i juni 2017 av blant andre den føderale mobilitetsministeren (den gang François Pilot) og hans flamske kollega (Ben Witts). «Øltoget er et lysende eksempel på delt mobilitet, og tar 5000 lastebiler av veien,» sa Ben Witts.

Det ser nå ut til at det ikke oppsto noen strukturell sammenheng etter dette første forsøket. Den nåværende forbundsministeren for mobilitet, Georg Gilkenit (Ekolo), svarte nylig på et skriftlig spørsmål fra vara- og ordføreren i Ninove Tanya de Jonge (Open Vld): «Foreløpig har det bare vært et eksperiment» på godsbanen. i Ninove.

På Delhaizes side ble det bekreftet at prosjektet var begravet i hemmelighet. «Det ble lansert i 2017 som et pilotprosjekt, men vi måtte konkludere etter testing og analyse at transportkostnadene ikke stod i forhold til merverdien,» sa talsmann Roel Deculver. Jernbanetransport viste seg å være dyrere enn lastebiltransport, og den var også mindre fleksibel.

«Det var en god idé, men til tross for de beste intensjonene, viste det seg å være lite levedyktig fra et økonomisk og transportmessig synspunkt,» legger han til.

Talsmannen bemerker at Delhaize undersøker flere andre muligheter for grønnere levering, som å bruke LNG-lastebiler eller hybridbiler. Testing foregår også med elektriske lastebiler som frakter frukt og grønnsaker fra Bakker Belgium (en del av Greenyard) i Boom til Delhaize distribusjonssenter i Zellik.