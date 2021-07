Den store forsvinningen til de mystiske båndsneglene vekker nysgjerrigheten til eksperter over hele verden

En stor ferskvannssnegleutryddelse i en innsjø i det østlige Ontario har trukket oppmerksomheten til zoologer og miljøforskere.

I midten av mai padlet kunstlæreren på videregående skole Katie Ohlke på kajakk langs en skjermet bukt ved Kashwakamak-sjøen, cirka 120 mil nordvest for Kingston, Ontario, da hun oppdaget hundrevis av mystiske dødbåndsnegler.

Et teppe av små skjell, hver med en diameter på omtrent 2,5 centimeter, dekket vannoverflaten.

“Jeg syntes det var rart,” husker Ohlke.

Lukten av forfall var kraftig og skarp, så Ohlke snappet et raskt bilde og padlet bort.

Ohlke delte bildet med fetteren, innsjøøkologen Liz Favot, som i sin tur twitret det til sine følgere, og fikk et svar fra det internasjonale vannvitenskapelige samfunnet.

Det ble kommentert av oseanografer, zoologer, akvatiske økologer, biologiprofessorer og doktorgradsstudenter i Nord-Amerika.

“Jeg trodde, wow, dette er fantastisk, jeg har aldri sett snegler med så høy tetthet,” reflekterte Josh Kurek, professor i ferskvannsøkosystemer ved Mount Allison University, som sa tilstedeværelsen av så mange invasive snegler på ett sted det hadde satt av “alarmklokker” for ham.

‘Det er bare et fantastisk bilde’

Til slutt landet sneglebildet på pulten til Andre Martel Museum of Nature, en av Canadas ledende bløtdyreksperter.

“Da jeg så det, må jeg si at jeg ikke så noe som dette før. Det er bare et imponerende bilde,” sa Martel, som var bekymret for hva den sa om omfanget av snegleinvasjonen.

Sneglen, som en gang bare ble funnet i det sørøstlige USA, har vært i Canada siden 1860-tallet. Den er noen ganger forvekslet med den kinesiske mystiske sneglen, en nyere ankomst som sannsynligvis ble introdusert gjennom akvariehandelen.

Martel sa at, som de fleste snegler, er de mystiske båndsneglene utsatt for senescence, en koordinert død etter våroppdrett.

Men å se så mange snegler samlet på ett sted krevde en forklaring.

Nok en snegeldrap i Norway Bay

Martel sammenlignet Ohlkes fotografi med et annet som viser et mindre mystisk snegeldrep sammen med bandede kinesiske snegler oppdaget i mai av Jennifer Haughton langs Ottawa-elven i Norway Bay, Que.

Martel delte bildet med sin venn, pensjonerte University of Guelph-professor Gerry Mackie, som forbereder seg på å utgi en bok med tittelen, Mystiske snegler: fakta og myter.

“Det morsomme for meg er at det er mange snegler i ett område av gangen,” sa Mackie, som foreslo at gassen som ble frigjort av det råtnende kjøttet inne i skallene, fikk dem til å flyte midlertidig.

Vind eller strøm hadde sannsynligvis samlet prosjektilene i en enkelt bukt i vinduet mellom nedbrytning og eventuell senking.

Både Martel og Mackie antydet at dødsfallene ved Lake Kashwakamak og Norway Bay kan ha blitt forårsaket av en hetebølge i mai kombinert med lave vannstander.

De sa at de to bildene var sterke påminnelser om viktigheten av å være forsiktig med å vaske båter og tilhengere for å unngå å overføre snegler eller andre invasive bløtdyr som sebramuslinger mellom vannmassene.