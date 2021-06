Den store ideen: Kan et smarttelefonspill hjelpe deg med å håndtere depresjon?

Velkommen til The Big Idea, der vi hver uke velger et selskap med en merkelig, gal eller spillendrende forestilling som kan ha en enorm innvirkning på verden rundt oss. Neste gang er Thymia, et britisk selskap som jobber med å bruke videospill for smarttelefoner for å oppdage og overvåke mentale forhold som depresjon.

Emilia Molimpakis jobbet som forsker ved University College London, og undersøkte hvordan språkanalyse kan brukes til å oppdage psykiske helsetilstander som depresjon, da hennes nære venn og en akademisk kollega fant seg å slite med symptomer på sykdommen.

“Hun prøvde å gå gjennom helsesystemet”, Forklare Molimpakis, men han slet med ventetider og leger skjønte ikke alvorlighetsgraden av tilstanden hans. “I utgangspunktet sviktet systemet ham.”

Sammen med din forskning Molimpakis hjalp et spillselskap ved å bruke sin kunnskap om nevrovitenskap for å gjøre nivåene i et spill stadig vanskeligere.

“Jeg skjønte at hvis vi tilpasser disse videospillene, kan det i hovedsak bidra til å bekjempe depresjon,” sier hun, og at teknologien kan brukes av folk som venninnen hennes, som sliter med å få den pågående pleien de trenger i dagens system.

Basert på den forståelsen var Molimpakis med å grunnlegge Thymia med fysikeren Stefano Goria. Selskapet utvikler videospill for å overvåke depresjon, og det samlet inn en første runde på 1,1 millioner dollar, ledet av Kodori AG og Calm / Storm.

Hvilket problem løser det?

“Det nåværende systemet for diagnostisering av depresjon har ganske mange mangler underveis,” sier han. Molimpakis. “Dette har ingenting med legene å gjøre, det har faktisk å gjøre med verktøyene de har. “

I Storbritannia, sier han, har leger i det statlige helsevesenet ikke tid til å rutinemessig søke etter depresjon, så en pasient må komme med en klage.

Når de har gjort det, har leger et veldig begrenset sett med verktøy for å diagnostisere pasienter, og de har ikke blitt oppdatert på flere tiår.

“De vil gå over en rekke spørsmål med deg, men de er veldig subjektive.” Sier Molimpakis. “De vil spørre deg noe sånt som: ‘På en skala fra null til tre, hvor trist har du følt deg de siste to ukene?’ Eller ‘har du hatt problemer med å sove?’ “

Det er et subjektivt system som er utsatt for skjevhet og ofte fører til at folk blir feildiagnostisert, Molimpakis Han sier.

“Psykiske helseproblemer er utrolig komplekse problemer å vurdere, men det kan være bedre måter å gjøre det ved hjelp av teknologi.”

Hvordan fungerer Thymia?

“Du kan tenke på depresjon som en systematisk forskjell i måten hjernen vår fungerer på, som manifesterer seg gjennom kognitive mønstre, atferdsmønstre og også fysiologiske symptomer.” Sier Molimpakis.

Thymia bruker videospill for å samle stemme og ansiktsuttrykk som kan indikere når en pasient viser symptomer relatert til atferdsmønsteret til noen med depresjon. Spill spilles på pasientens smarttelefon ved hjelp av det fremovervendte videokameraet.

Ett spill inneholder pasienter med en serie humler som flyr rundt på skjermen. De bør klikke på hver humle en gang og huske hvilken de allerede har klikket på når de beveger seg. Personer med depresjon kan ha bortfall i denne typen minnekognisjon, Sier Molimpakis.

“WVi observerer ansiktsmikrouttrykk og blikk, sier han. “Vi ser faktisk aldri videoen til individet selv, vi velger isolerte, helt anonyme funksjoner og observerer hvordan de samhandler med hverandre og hvordan de beveger seg.”

Det er også videoer som ber pasienten om å snakke. Deretter dissekeres deres talemønster og analyserer de akustiske bølgene. Isolerte talefunksjoner analyseres ved hjelp av AI, og utvikler en digital signatur av depresjon.

For å prøve å sikre at dataene som er registrert er så nøyaktige som mulig, samler teamet så mye data som mulig for å tillate dem å eliminere variabler skapt av faktorer som alder eller aksent.

Hvordan hjelper det deg?

Molimpakis ønsker å understreke at verktøyet ikke er en diagnostisk plattform. Alle dataene du samler inn blir sendt til pasientens leger, som kan bruke informasjonen til å ta beslutninger.

Pasienter blir bedt om å spille spillene daglig, noe som betyr at de som behandler dem har mer kontinuerlig data å bruke.

“Det gjør at de kan få et fullstendig bilde av pasienten mellom øktene, noe som de ikke har for øyeblikket,” Sier Molimpakis. I Storbritannia i dag, sier han, er det vanlig praksis å se deres psykiater eller mental helseekspert hver fjerde til åtte uke, men med Thymia kan pasienter legge inn nyttige data hver dag.

Verktøyet betyr også at leger kan bruke kortere tid på å analysere pasientenes forhold og mer tid på å jobbe med behandlingen. Thymia sier at teknologien kan doble antallet pasienter hver lege ser hver dag.

Hvordan har pasientene reagert?

“Pasienter har sagt at de synes det er veldig underholdende og også avslappende,” sier han. Molimpakis. “Det har en stabiliserende effekt på dem fordi de føler at noen hele tiden overvåker dem.”

Teamet forventet å se yngre pasienter lettere samhandle med spill, men har vært overrasket over å se at eldre pasienter også kommuniserer godt med dem.

Pasienter har vært interessert i å se informasjonen som samles inn av spillene, og i tillegg til å gi dem en bedre forståelse av deres fremgang. Molimpakis mener verktøyet kan bidra til å desigmatisere depresjon.

“Hvis du viser at det er en reell og objektiv målbar tilstand, vil du også ta opp stigmaet som er forbundet med det, sier han.

På samme måte som en person med diabetes måler blodsukkernivået for å holde dem på sporet, Molimpakis mener at Thymia kan tilby en lignende tjeneste til personer med depresjon, viser de liker fremgangen, og det hjelper dem å behandle det som en sykdom, og reduserer noe av stigmatiseringen som omgir den.

Hva er det neste for Thymia?

Thymia planlegger å jobbe med hundrevis av pasienter og kontrollgrupper i løpet av de neste månedene for å samle inn mer data. Selskapet har flere kontrakter med helsepersonell, som det snart vil begynne å jobbe med.

Thymia ønsker også å utvide seg i utlandet; For tiden fokuserer den på Norge, Tyskland og Brasil.

“Vi begynner også å samle inn data om andre lidelser. Vi ser på Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, demens og mange andre, sier han. Molimpakis.

“Målet er å utvide til alle andre kognitive lidelser og bli gullstandarden for evaluering for dem alle de neste ti årene.”

Freya Pratty er Sifteds nyhetsreporter. Hun tweets fra @FPratty