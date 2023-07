Den store mesteren av spillet «Les 12 Coupes de Midi»: «Jeg kan føle et prosjekt nært hjertet mitt»

Vi fant henne på showet 14. mars 2023 12 fot ved middagstid I TF1. Siden den gang ble Celine, en planlegger ved SNCF, den beste kvinnelige kandidaten i programmets historie i slutten av juni. Det er et utrolig og spennende eventyr som vil tillate denne moren å ta sjetteplassen i de beste middagsmesterne siden spillet ble sendt. Når det gjelder gevinstene hans, er de nesten 500 000 euro.

«Les 12 coups de midi»: Zette avslører ansiktet sitt for første gang ved 13-årsjubileet for TF1-spillet (bilde)

Som hun sa i begynnelsen, hadde hun aldri forventet å oppleve en slik reise. Jeg satte meg ikke noe mål, sa familiens mor TV-stjerne. «Men det er fysisk og psykisk utfordrende og jeg er lettet over å komme dit, spesielt siden min største frykt i starten var å bli kvitt den på den første spilledagen.»

«Jeg vil at dette huset skal forbli i familien»

Med sine suksesser planlegger han å gjennomføre et mye mer rørende prosjekt. «Jeg er veldig bortskjemt og dette vil absolutt tillate meg å realisere et prosjekt som ligger mitt hjerte nært, men til nå har jeg ikke vært i stand til å finansiere, som er å kjøpe tilbake huset til bestemoren min når hun er borte. , fordi jeg føler meg bra. Det er barndomsminner. Jeg vil at hun skal være i familien.

Gjest på settet til showet Det er ditt valg Onsdag 28. juni 2023 på France 5 unnlot ikke Jean-Luc Reichmann å berømme den nåværende mesteren Celine. 12 fot på ettermiddagen.

«Hun åpnet seg virkelig som en blomst, og det er det som er vakkert,» sa han. «Hun var alltid i skyggen av mannen sin, som var en tidligere storspill-deltaker. Så fortalte hun oss gradvis om livet sitt. Vi forventet ikke at hun skulle fortelle oss alt dette. Hun ble mobbet mye i ungdommen Der er barnebarnet hennes, der er mannen hennes, hver ettermiddag. Mesteren har også sin egen historie.