Den store veien ut: Sentralbanker stiller opp for å redusere nødstimulans

Bank of Englands beslutning torsdag om å senke tempoet i obligasjonskjøp, gjør det til den andre sentralbanken i G7-økonomien som begynner en langsom avslutning fra planene om å stimulere pengetrykk i pandemien.

De tre store sentralbankene – Den amerikanske sentralbanken, Den europeiske sentralbanken og Bank of Japan – vil ikke formelt redusere stimulansen på en stund.

Imidlertid er det økende bevis for at beslutningstakere setter blikket mot utgangen når vaksinen lanserer boom og vekst kommer tilbake. Bank of Canada kuttet 1 milliard dollar (806 millioner dollar) fra sitt ukentlige program for kjøp av obligasjoner i forrige måned, og fremhevet neste fase i å bremse opp massive aktivakjøp.

Bank of America anslår at sentralbankens aktivakjøp i USA, Japan, eurosonen og Storbritannia vil falle til rundt $ 3,4 billioner i år fra rundt $ 9 billioner i 2020. For 2022 forventer de kjøp på bare 400 milliarder dollar.

Her er en titt på hvem som går ned, hvem som kan øke renten, og hvem som kan være den siste gang kalt monetære stimulansen i pandemien.

1 / Norge

Norges bank er i front når det gjelder å indikere en tilbaketrekning, og sa torsdag at den er på vei til å øke renten i andre halvdel av 2021.

Dette gjorde at Crown var den beste G10-mynten i året. Sentralbanken griper ikke inn i obligasjonsmarkedene, så det inkrementelle argumentet er ikke aktuelt.

2 / Canada

Etter at den avsmalende kunngjøringen ble kunngjort, indikerte Canada at styringsrenten kan stige fra 0,25% i slutten av 2022.

3 / Storbritannia

I et tegn på en sterkere økonomisk bedring vil Bank of England redusere obligasjonskjøp til 3,4 milliarder pund (4,7 milliarder dollar) per uke, fra 4,4 milliarder pund denne uken.

Imidlertid holdt den den totale størrelsen på obligasjonskjøpsprogrammet uendret på £ 895 milliarder, og guvernør Andrew Bailey sa at tiltaket ikke utgjorde en avtagende.

“Siden banken allerede har kjøpt 70 milliarder pund av de 150 milliarder pund gullobligasjoner som vil bli kjøpt innen utgangen av 2021, vil kjøpene allerede gå noe naturlig,” sa Ambrose Crofton, global markedsanalytiker hos JPMorgan Asset Management.

4 / USA

Fed planlegger å holde lånekostnadene nær 0% og opprettholde månedlige aktivakjøp på 120 milliarder dollar til de ser “betydelig ekstra fremgang” mot full sysselsetting og et 2% fleksibelt inflasjonsmål.

Men med økonomien som forventes å vokse med mer enn 6% i år og inflasjonen vil bli “litt høyere” – ifølge Fed-leder Jerome Powell – forventer markedene en renteøkning i 2023. Mange analytikere forventer at nedgangen vil begynne i år.

Fed står overfor en delikat balanseringsprosess, og sørger for at avtapping i den amerikanske regjeringens enorme lånetid ikke øker statsrentene for mye.

Thomas Kosterig, sjeføkonom i Pictet Wealth, forventer å begynne å avta fra begynnelsen av 2022 og komme videre med et månedlig tempo på 10 milliarder dollar. Han la til at denne prosessen vil ta omtrent et år – “som er nok til å holde forventningene om en førsteklasses stigning på avstand.”

5 / Sverige

Svensk inflasjon er nær Riksbankens mål på 2%, men sa at rentene ville ligge på 0% i årevis. Imidlertid vil aktivakjøpsprogrammet for 700 milliarder kroner (84 milliarder dollar) avsluttes i år som planlagt.

6 / eurosonen

Og langsiktig inflasjonstrykk som er plaget av anemi, betyr at det ikke er sannsynlig at eurosonen vil stige i årevis. Men de avsmalnende kan komme raskere, spesielt innenfor rammen av Den europeiske sentralbankens PEPP på 1,85 billioner euro (2,2 billioner dollar).

Teknisk sett fortsetter dette gjennom mars 2022, men noen tjenestemenn etterlyser allerede reduserte obligasjonskjøp når veksten tar seg opp.

Danske Bank-analytikere mener at Den europeiske sentralbanken vil ende opp med å bruke bare 1,65 billioner euro av den totale PEPP-stimuleringspakken.

7 / Australia

Australias økonomiske utvinning overgikk forventningene, men Reserve Bank of Australia, som bekreftet sin dovish legitimasjon ved å vedta rentekurvekontroll, kan være blant de siste som strammer inn politikken.

De ønsker å senke arbeidsledigheten og inflasjonen innenfor sitt mål på 2% til 3% før de endrer kurs, og forventer ikke at det skal skje før 2024. Økonomer forventer at satsene vil forbli suspendert til da.

Reserve Bank of Australia kvantitative lettelsesprogram på 100 milliarder dollar (77,45 milliarder dollar) avsluttes i september og vil vurdere å utvide det i juli.

8 / New Zealand

New Zealands sterke utvinning og et vanvittig eiendomsmarked har ført til spekulasjoner om at en renteøkning kan komme raskere enn forventet.

Mens det forventes at styringsrenten vil forbli på 0,25% i år, forventer noen analytikere en økning i andre halvdel av 2022. I mellomtiden ser det ikke ut til at sentralbanken har hastverk med å redusere sitt kvantitative lettelsesprogram på 100 milliarder dollar. New Zealand ( 72 milliarder dollar).

9 / Japan

Bank of Japan lovet forrige uke å opprettholde stimulansen ved å bruke målrentekontroll og kjøpe obligasjoner og aksjer.

Det er blitt beskyldt for å “skjule avtagende” fordi obligasjonskjøpet har avtatt siden introduksjonen av YCC (Yield Curve Control) i 2016, selv om kjøpene steg noe det siste året.

I mars var den 22,2 billioner yen (204 milliarder dollar) høyere enn for et år siden. Men det er fortsatt en fjerdedel av den årlige økningen på 81,96 billioner yen i august 2016, like før YCC debuterte.

10 / Sveits

Den sveitsiske nasjonalbanken griper ikke inn på de innenlandske obligasjonsmarkedene, i stedet for å begrense sveitsiske franc med inngrep på nesten 110 milliarder franc (120 milliarder dollar) i 2020. Inntektene brukes til å kjøpe utenlandske obligasjoner og aksjer.

Den sveitsiske nasjonalbanken viser ingen tegn til å avvike fra sin intervensjonistiske politikk; Styreleder, Thomas Jordan, sa forrige uke at negative renter og vilje til å gripe inn i valutamarkedene er fortsatt "viktig".

(1 dollar = 1,2912 australske dollar)

