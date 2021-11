Den største feilen han gjorde under annonsen … det var å miste setet

For noen dager siden var Patrice Laffont på showet «L’Instant de Luxe» og fikk muligheten til å anmelde sin deltakelse i «Touche pas à mon poste». I 2020 var han bandets spaltist for fire show på Baba, som forsvant fra skjermene femten dager senere og ble utvist fra kanalen.

“Cyril, som jeg liker veldig godt, henvendte seg til meg for et og et halvt år siden og solgte meg dette som et slags TV-minne, så jeg sa til meg selv at det var veldig relevant for meg, la meg fortelle deg noen interessante hendelser. Det gjorde det ikke skje på den måten, sier Patrice Lafont.

Faktisk sier den tidligere programlederen at det ikke er lett for ham å bli med på laget: «Når journalistforfattere satte hodet i pizzaen for stedet deres இது For meg var det å senke meg, jeg ville ikke brydd meg om det var folk. Jeg hadde en slik figur. “

En “ny feil”

Han forklarer til slutt at en “rookie-feil” preget skjebnen hans: “Du vet det var pauser under showet, og vi fjernet mikrofonene, så kontrollrommet hørte ikke på deg, og det ble for mange pauser. Et øyeblikk Jeg glemte det. Jeg fjernet mikrofonen og var under forberedelse.” Jeg snublet litt fordi den var så dårlig laget på den tiden og den burde ikke ha fascinert alle, den begravde meg bare litt.”

“Jeg har aldri tjent så mye penger på noen av showene jeg gjorde fordi de betalte meg deler av kontrakten min,” konkluderer han.