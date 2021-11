Den største IKEA-butikken i verden har åpnet! (Video)

Møbelgiganten IKEA åpnet torsdag sin største butikk i verden nær den filippinske hovedstaden Manila. Denne splitter nye dekker nesten 65 000 kvadratmeter i kjøpesenteret Mall of Asia, et område som tilsvarer ti fotballbaner.

Ankomsten av den første IKEA til Filippinene ble annonsert i 2018 og arbeidet skulle være ferdig i fjor. Men koronaviruspandemien har kommet for å spille en spoiler. Som et resultat har det samlet seg forsinkelser på grunn av problemer med tilførsel av byggematerialer.

Mall of Asia er et av de største kjøpesentrene i verden. Feriestedet ligger i nærheten av et område hvor det er mange store kasinoer. Ikea, som har til hensikt å forholde seg til lokale sanitærtiltak i sin nye butikk, har laget et online reservasjonssystem. Alle strendene er allerede fylt opp de neste to ukene.

Den svenske giganten har i dag 460 butikker over hele verden. Omtrent seksti flere butikker skal etter planen åpne til sommeren neste år.