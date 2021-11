Den største LAN Trackmania vil finne sted i Norge

Den største pengepremien i Trackmanias historie vil bli vunnet i en konkurranse som samler de 16 beste spillerne i verden i Norge.

Den største Tragmania-konkurransen på vei

Den 10. november 2021 kunngjorde Eric Holdel, en kjent engelsktalende Trachmanian-journalist, offisielt at den nye banen vil finne sted i Meloy, Norge i august 2022: Trakmania Meloy 2022. Denne konkurransen er forskjellig på mange måter.

For det første er det den største pengepremiekonkurransen i Trackmanias historie (alle versjoner inkludert). Den største pengepremien siden 2006 er $42 000. Eirik Holdal har annonsert en pengepremie på $50 000 for den ennå ikke navngitte turneringen. For en begivenhet representerer dette det nærmeste Nadeo kan spille gjennom hele året under offisielle turneringer i de profesjonelle rundene (€ 51 500 eller omtrent $ 58 000 fordelt på to ordinære sesonger og en i verden). Eric tror at Trackmania Melay 2022 vil være et stort sprang fremover for Trachmania og “et løft for å trigge Trachmania til nivået til et stort spill som Rocket League eller League of Legends”.



Meloy, som er på Google Maps i Norge (c)

Deretter kjennetegnes denne kampen av elementene rundt kampen. Redaksjonen kunne be arrangøren om flere detaljer om aktivitetene knyttet til konkurransen. Sistnevnte forklarte at et av målene med konkurransen var å la spillere oppleve norsk natur gjennom følgende aktiviteter:

Norges nest største isbre: Vandring på Swartisen

Vandring til toppen av et fjell med utsikt over Norskehavet

Norsk fiskefiske på lokale båter

Oppdagelse av lokal gastronomi



Et stort eventyr venter spillere (c) ge Magnussen

Disse aktivitetene vil bli filmet av et profesjonelt team og lastet opp til YouTube. Eric forklarer at han ønsker å kaste lys over byen med 2000 mennesker. Allerede annonserte partnere er Bodo2024 (byen skal være europeisk kulturhovedstad innen 2024) og Meloys norske lakseprodusent Gigante Havbruk.

Ingen informasjon om kvalifiseringsdatoer, format eller rollebesetning er utgitt ennå. Imidlertid vet vi at sistnevnte allerede har erfaring med traumani og kvalifikasjonene er fullt åpne. For andre funksjoner vil arrangørene gi ytterligere detaljer om kort tid.