Den strategiske tilnærmingen bringer Welwen -løsninger til et globalt publikum

Ved å identifisere hull i brønntjenestemarkedet og jobbe tett med etablerte internasjonale partnere, har Welwen utvidet sin globale rekkevidde betydelig de siste tre årene.

Det terningbaserte designingeniørfirmaet er fremdeles en relativt ny aktør i energibransjen, som ble grunnlagt for fire år siden. Men med en rask og strategisk tilnærming fortsetter Wellwine å vokse sitt team, utvide tilbudet og bringe innovative teknologiske løsninger til brønnintervensjonsmarkedet.

Mye av Welwens nylige suksess kommer fra ekspansjonen til nye internasjonale markeder gjennom et strategisk globalt partnerskap.

Welwyn begynte opprinnelig i Australia og begynte å jobbe med Oilfield Equipment Supplier R&D Solution i 2018 etter den vellykkede designen av Skreddersydd verktøy for en av kundene. Partnerskapet, allment ansett som “inngangspunktet” for noen av verdens ledende oljefeltteknologiselskaper, gikk Welwyn inn i denne velstående regionen og begynte å vokse sitt rykte.

Etter det identifiserte Welwen muligheter i Norge, som for tiden samarbeider med det prestisjetunge GS Oilfield Solutions AS for å tilby tjenester og teknologier til området som betjener det britiske markedet.

Welwen administrerende direktør Bronsen Larkins kommenterte: “Selv med vår ekspansjon forblir Welwens protokoll den samme. Vi er et løsningsbasert selskap. Vi streber etter å identifisere disse potensielle forretningsmulighetene og tilpasse dem til industriens behov.

Welwen har begynt å etablere en tilstedeværelse for våre produkter og tjenester i Midtøsten, spesielt i Qatar og steder som Malaysia i Fjernøsten.

For å møte kravene til denne internasjonale forretningsutviklingen, flyttet Welwen nylig til et nytt campus i Dice. Den nye plasseringen gir mer plass til det voksende teamet, og gir god plass til å teste produksjon, montering og selskapets stadig økende utvalg av verktøy.

Det store anlegget har tillatt Wellway å tilby lagringstjenester for noen av kundenes utstyr i borehullet, med den nylig lanserte Barrier Management Service som tillater dem å lagre, vedlikeholde og reparere utstyr for å redusere kunder. Krav til deler og lager.

Oppmuntret av selskapets vekst og til og med midt i en global epidemi, la Bronsson til: «Siden 2017 har Welwen vokst år for år. Ingen kunne ha forventet et jordskjelv-indusert jordskjelv. Etter hvert som operatører endrer prioriteringer, endrer vi løsningene våre, og vi fortsetter å gjøre det gjennom hele epidemien.

“Etter å ha lansert vår ekspansjon til andre globale destinasjoner i 2018, har vi redusert skaden forårsaket av lavkonjunkturen i energisektoren i Storbritannia. Det kan ikke sies at det vil være lett å komme innen 2020. Men som et team tror vi på vår forretningsstrategi og ha en etterspørsel etter våre produkter og tjenester globalt.