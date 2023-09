Den svenske ambassadøren Johan Floterus tilbrakte sin 33-årsdag i fengsel i Iran: familien hans ber om løslatelse

Iran kunngjorde i juli 2022 at de ville arrestere en svenske for spionasje, midt i et anstrengt forhold mellom Teheran og Stockholm.

Kunngjøringen om arrestasjonen hans kom to uker etter at en iransk statsborger ble dømt til livstid i Sverige for massehenrettelse av tusenvis av motstandere av det iranske regimet i 1988.

Et nytt offer for Irans farlige plan

Hamid Nouri, den tidligere lederen av et iransk fengsel, ble funnet skyldig av en domstol i Stockholm. «Uhyggelige forbrytelser mot folkeretten» Og «Mordene».

Mange vestlige land har fordømt det de kaller «gisseldiplomati» fra Irans side, som består i å arrestere vestlige statsborgere i bytte mot løslatelse av egne statsborgere.

Johann Floterus var «Nok et offer for Irans farlige praksis med å holde utlendinger som gisler for politiske formål»Fordømte familien hans.

En permanent opplyst celle

«Forholdene der Johann blir holdt i et permanent opplyst rom er uakseptable»lagt til familien hans, ifølge hvem «Deres behov for tilstrekkelig mat, ekskursjoner, medisinske kontroller og mange andre ting blir ikke respektert.

MR. Floderus passerte «Mer enn 300 dager i isolasjon»Kun autorisert for mottak «for lite» Han beskrev diplomatiske besøk og har siden februar bare klart å foreta et gjennomsnitt på en kort telefonsamtale i måneden.