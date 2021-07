En tidligere advokat fra Hastings antas å ha blitt Storbritannias eldste nyutdannede etter å ha utdannet seg til kunst i en alder av 96 år.

Archie White, som gikk av med pensjon 92 år gammel, sa at hun var “ikke så bekymret for å være gammel utdannet”, og at hun likte å studere ved East Sussex College.

“En venninne av meg studerte her for et år siden, og hun likte det veldig, så jeg kom på en idé da jeg kom hit og trakk meg som advokat for å gjøre en BA Fine Arts-grad,” sa amatørartisten. George 5 ble født da han var på tronen, og den gjennomsnittlige ukelønnen er lik 3 103 av dagens penger.

“Det første året var det mer eller mindre introduksjonskurs for kunst. Så vi tok fotografering og skapte negativer, så gjorde vi leirmodellering. Det var veldig gøy. Så lærte vi Photoshop, det var morsomt, men jeg virkelig ikke, “sa han. I en artikkel publisert av College.

Et hjerneslag for fem år siden begrenset noen ferdigheter, noe som betydde at det var vanskelig for ham å jobbe i et mørkt rom, men White var takknemlig for hjelp fra ansatte og andre studenter. Han planlegger å lage en veldedighet for å støtte kandidatene og fortsette å male.

“Hvis noen er dumme nok til å betale for maleriene mine, vil jeg være glad, men hvis de ikke gjør det, spiller det ingen rolle,” sa White. “Jeg har hatt et langt og interessant liv, men en av de tingene jeg bryr meg mest om er at for de fleste som uteksaminerer, er det nesten uunngåelig at de ikke lever som kunstner, pottemaker, fotograf eller modell . “

På 96 og 56 år regnes også East Sussex College som den eldste personen som har uteksaminert fra Storbritannia.

Da han sendte sitt siste oppdrag til Brighton University Selection Board, sa høgskolen at han manglet 145 dager på å være verdensrekordholder. Det ble arrangert av Shigemi Hirata, Uteksamen i Japan For fem år siden på 96 år og 200 dager.

Hannah Birkett, leder for kunstfagkurset ved East Sussex College, sa: “Det har vært en absolutt glede å undervise i Archie de siste tre årene. Han gir absolutt et unikt bidrag, og hans personlige utvikling er ekstraordinær. ”