Den tidligere keltiske stjernen Alan Thompson skal bli BOXER

Tidligere keltiske ess Alan Thompson er klar til å bytte ut støvlene med boksehansker mens han forbereder seg på en veldedighetskamp.

Den tidligere Hoops -midtbanespilleren har stilt opp for å gå inn i ringen mot popstjernen Simon Webbe fra guttebandet Blue 2. oktober.

1 Alan Thompson og Peter Lovenkrands møter hverandre i et Old Firm -spill Kreditt: News Group Newspapers Ltd.

Thompson, som kjent, ble utvist for å ha slått Rangers ‘Peter Lovenkrands under et Old Firm -spill i november 2004.

Og 47-åringen vil se frem til nok en knockout når han tar på hanskene på Manchester Evening News Arena 2. oktober.

Trippelvinneren tok til sosiale nettverk for å kunngjøre kampen og at han ville være “i det grønne hjørnet” mot crooner.

Han skrev på Twitter: “Jeg ble nettopp bedt om å gjøre et kjendisboksingarrangement på Manchester Evening News Arena 2. oktober !!

“Jeg ville kjempe mot Simon Webbe fra det blå bandet !! Er det noen som vil se det skje? Og i det grønne hjørnet ……… .. !! Se denne plassen for en flott kunngjøring om min neste kamp og hvordan du får billetter eller ser den på nettet. “

I mellomtiden kunne ikke hans tidligere lagkamerat Chris Sutton motstå trangen til å undersøke denne siste utviklingen i karrieren.

Han skrev: “Hvilken vekt vil @ Alantommo8 ha? Etter at du gjemte deg i skapet ditt i Bobo (Bucket) da jeg lagret @ StanPetrov19. Jeg går for at Simon Webbe fra guttebandet skal vinne. “

Og Thompson svarte: “Chris_sutton73, du var i skapet ditt foran meg! Kom igjen @ StanPetrov19, svar meg!”

I mellomtiden vil Leo Hjelde signere for Leeds United i løpet av de neste dagene.

Celtic -gutten har blitt fulgt av Premier League -laget i flere måneder.

SunSport forstår at Leeds nå har takket ja til et betydelig gebyr for den norske forsvareren.

Den 17 år gamle Hjelde forventes å signere en langsiktig kontrakt og bli en del av klubbens lag under 23 år.

Forsvarsspilleren har aldri spilt en konkurransekamp for Celtic, men brukte andre halvdel av forrige sesong på lån på Ross County.

Tidligere Staggies -sjef John Hughes stemplet ham som “den neste Virgil van Dijk” under hans tid i Dingwall.

Den nye Hoops -sjefen Ange Postecoglou brukte ham i førsesongen som sentral midtbanespiller og venstreback.

Men han valgte sine Hoops -lagkamerater, Dane Murray og Adam Montgomery, for Champions League -sluttspillet med Midtjylland.

Hjelde spilte for Celtic B -laget sist helg, men skal nå gå til Elland Road.

Norges ungdomslag kom til Celtic for to år siden fra Rosenborg da han var 15 år gammel.

