Den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet er siktet for korrupsjon i Norge

Norsk politi siktet mandag tidligere president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) (1992 til 2018), nordmannen Anders Besseberg, for «grov korrupsjon», mistenkt for å dekke over russiske dopingsaker.

Marianne Djupesland, en tjenestemann fra Okokrim, en enhet i politiet som spesialiserer seg på økonomiske saker og miljø, sa: «Det er nok bevis for at han har tatt bestikkelser i ti år.

Ifølge Okokrims rapport tok Besseberg (77) imot «klokker, jaktfester og trofeer, prostituerte og en leaset bil» i løpet av sin periode.

Denne tvilen gjelder fakta fra 2009 til 2018. Norge nekter for straffbare handlinger.

– Herr Besseberg bekrefter at han aldri lot seg korrumpere og aldri forsøkte å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, sier hans advokat Christian Hjord, sitert av NTB.

IBU sier at de «noterer» sin tidligere presidents påstander og «jobber tett med Okokrim om denne komplekse filen».

I 2021 konkluderte IBUs Eksternrevisjonskommisjon, nedsatt av Bessebergs etterfølger, svenske Olle Dahlin, at Norge hadde beskyttet russiske interesser i årevis ved hjelp av sin generaldirektør «tyske Nicole Resch».

Basert på vitnesbyrd fra varslere, søk fra østerriksk og norsk politi, og en rapport fra World Anti-Doping Agency, impliserte dokumentet Besseberg i å motta minst 200 000 dollar fra russiske tjenestemenn, invitasjoner til jaktfester og tjenester i Russland. av prostituerte.

Til gjengjeld dekket han over flere dopingsaker og drev aktivt lobbyvirksomhet til fordel for Russland.