«Den tredje kjemoterapien»: Florent Bagni kunngjør at kreften hans kommer tilbake

Here-sangeren og treneren, 61 år gammel, kunngjorde at kreften hans hadde kommet tilbake. For noen uker siden dukket det opp en ny lymfeknute. Han snakker om en «Gjenfødsel for en og en halv måned siden».

«En natt begynte det og jeg hostet hele natten. Det som skjedde med meg var at jeg raskt satte meg på et fly for å ta kontroll.Han forklarte. Plutselig så jeg at en lymfeknute var fikset. De franske legene ba meg komme tilbake umiddelbart. Vi snakket om en biopsi, ikke engang en biopsi, for til slutt kom jeg hjem med en gang. Jeg fullførte det jeg måtte gjøre, og så kom jeg tilbake og så hva som foregikk, og han har utviklet seg så mye at vi vet at det er ingen andre. Det var på et litt annet sted, men det var ganglionkjeden. Så går vi tilbake til cellegiftbehandling.»

Til tross for alt sa Florent Pagny til Laurent Delahousse at han skulle ha det bra. «Det går veldig bra, men jeg er i logikk, og det kommer alltid til å være denne kliniske delen i anslagene mine der jeg vil lenke en tredje cellegiftbehandling og så skal vi gå og se hva som skjer.»Han fortsatte.

Han vet nå at han må være veldig oppmerksom på alle signaler og reagere uten forsinkelser. «Med denne immunterapien vil jeg alltid ha kontroll og jeg vil ikke gi slippsa han til slutt. Jeg kommer aldri til å gjøre det samme dumme to ganger. Jeg må organisere det og følge det i noen år.»