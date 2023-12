Den trestjerners Hof von Cleve-restauranten bytter kokk og kutter prisene

Floris van der Wecken, som har hatt tilsyn med Hof van Cleve-gruppen i mange år, vil offisielt ta over restauranten 10. januar, etterfølger Peter Goossens, hvis siste dag er 22. desember. Restauranten, som har hatt tre Michelin-stjerner siden 2005, skal gjennom en oppussingsprosess, men fremtidens nye sjef, Hof van Cleve, forsikrer at karakteren ikke blir kompromittert på noen måte.

Opprettholde en «eksepsjonell gastronomisk opplevelse».

Men den viktigste innovasjonen er priskorreksjon. For øyeblikket satt til €490 for en syv-retters meny uten drikke, vil prisen kuttes med mer enn halvparten. Floris van der Wecken meddeler at prisen per måltid nå blir 165 euro for en fem-retters meny og 195 euro for en syv-retters meny.

Denne beslutningen om å vurdere prisene er motivert av kjøpers tro på at dagens priser ikke er i tråd med publikums forventninger. Selv om han forventer tap av tre Michelin-stjerner fra 1. januar, understreker kokken sitt engasjement for å opprettholde kvaliteten på ingrediensene som brukes, og forsikre kundene om at den nye ledelsen vil fortsette å levere.En eksepsjonell gastronomisk opplevelse.«

Nyheter som til og med kan overraske Peter Goossens. Han estimerte faktisk for noen uker siden, «Å betale et gjennomsnitt på 120 til 150 euro per person er ikke prisen på en stjernerestaurant, men prisen på et brasserie.»