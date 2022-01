Den trettende sesongen av Beste kokk kommer, og den lover: 3 belgiere i rollebesetningen

Vi begynner å lære mer om den trettende sesongen av Top Chef, som snart begynner på RTL-TV.

Femten kandidater vil delta i den største TV-kokkekonkurransen forbeholdt profesjonelle, hvorav 3 vil være belgiere i år: en innfødt Namur, hvis identitet vi ennå ikke kjenner, er kokken på to Van der Walk-hoteller. , Endelig bosatt i Brussel: Elliott van de Velde.

Sistnevnte er investert i kampen mot matsvinn og jobber for zero waste kitchen. Han beskriver seg selv på sin nettside som «rar og selvlært». Han kampanjer for solidarisk matlaging: han var Metro Groups nullavfalls- og bærekraftsambassadør, hvor han samlet inn usolgt mat for å tilberede mat til de dårligst stilte. Mange kvaliteter som appellerer til folk som helhet, spesielt Glenn Vieille, den nye kokken til den beste kokken, er veldig følsomme for det konsekvente aspektet ved matlaging.

Vi vet også litt om Leighs eventyrer: Arnold Delvenne, 36, fra Leigh, er allerede i den beste bransjen. Han elsker å lage lokale råvarer og lærte ferdighetene sine hos flere belgiske selskaper før han ble kokk på Celis van der Walk og van der Walk-kongressen.

Mest erfarne kandidater

Under en pressekonferanse arrangert av M6, påpekte Paul Pairet erfaringen til kandidatene for denne nye sesongen: “Vi hadde kandidater med karriereveier og karriereveier som var mer unike enn andre år.”, Han forklarte.

Michael Charran vil ikke lenger være en del av årets eventyr: Han vil bli erstattet i juryen av Glenn Vieille, Helen Doros, Philip Etsebest og Paul Pirate.

Sidebegivenheter vil sende et sterkt inntrykk på Stephen Rottenberg, verten for denne sesongens 13 lovende beste kokk. “Ustabilitet, overraskelse og fullstendige misoppfatninger”.

Klassikere som The Black Box og Restaurant War vil definitivt ikke forsvinne, men andre elleville arrangementer kommer, tittelen alene er et løfte. Eksempler: Konditor Dominic Ansels «Le dessert vivant» og den danske kokken Rasmus Munks «La provokasjon».

Kjente kokker fra Frankrike og internasjonalt vil komme og teste kandidatene, nemlig Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic eller peruanske Pia Leon som ble kåret til den beste kokken i verden.