Den tyrkiske liraen er ned mer enn 5 %, som er en ny rekordhøy

Gjenvalget av president Recep Tayyip Erdogan forklarer denne nye nedgangen.

Ti dager etter president Recep Tayyip Erdogans gjenvalg fortsetter den tyrkiske liraen å synke: den falt 7 % på onsdag alene mot dollaren og euroen.

Med betydelig støtte fra landets sentralbank i forkant av president- og lovvalgene i mai, utviklet den nasjonale valutaen seg til under 20 pund i forhold til dollaren, mot 23,20 pund onsdag ettermiddag.

Den tyrkiske sentralbanken brukte nesten 30 milliarder dollar for å støtte opp valutaen mellom 1noen januar og presidentvalget, noe som resulterte i at valutareservene tørket helt ut for første gang siden 2002.

Les ogsåTyrkisk: Erdogans utfordringer for de neste fem årene

Med den tyrkiske presidenten som utnevner en ny økonomiminister, Mehmet Simsek, på lørdag, står landet overfor en stor økonomisk krise. Inflasjonsraten nådde 64 % i 2022, ifølge offisielle data, og rundt 140 %, ifølge uavhengige økonomer. Valutaen har siden 2018 tapt 78 % av verdien mot dollaren.

Den tyrkiske presidenten har ført en uortodoks pengepolitikk de siste årene ved å tvinge den tyrkiske sentralbanken til stadig å senke renten, noe som har ført til økt inflasjon og svekkelse av valutaen. I motsetning til klassiske økonomiske teorier, mener det tyrkiske statsoverhodet at høyere renter oppmuntrer til høyere priser. Han påberopte seg ved flere anledninger islams prinsipper, som forbyr åger «lobby» Utlandet for å fremme høye priser. Søndag advarte økonomiministeren om behovet for å vende tilbake til«rasjonelle tiltak» Å gjenopprette landets økonomiske situasjon. En uttalelse som sannsynligvis vil berolige utenlandske investorer, i påvente av handling.