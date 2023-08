Den tyrkiske utenriksministeren sier «ingen annen løsning» enn den opprinnelige kornavtalen mellom Ukraina og Russland

«Tyrkia så det ikke.»Det er ingen annen måte«I stedet for Ukrainas korneksportavtale med Russland, sa Tyrkias utenriksminister fredag ​​i Kiev, og avviste alle andre alternativer USA måtte vurdere.

«Vi er klar over at alternativer blir undersøkt, men vi ser ikke noe alternativ til den opprinnelige kontrakten på grunn av risikoen involvert«, kunngjorde den tyrkiske diplomatiske sjefen Hakan Fidan til journalister på besøk i Kiev. Russland trakk seg i midten av juli fra avtalen, som tillot at millioner av tonn ukrainsk korn ble brakt ut sjøveien de siste ukene, til tross for krigen. Ukraina har søkt partnere for å øke eksporten sin, inkludert i Svartehavet, som har gjennomført en rekke streiker, der de nylig utfordret Moskva med passasjen av et Hong Kong-flagget lasteskip som ikke har blitt angrepet av Russland til tross for truslene. truet.