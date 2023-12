Den ukrainske hæren foreslår mobilisering av 500 000, sier Volodymyr Zelensky

Ukrainas president avklarte under en pressekonferanse i Kiev at han ennå ikke har tatt noen avgjørelse i saken.

I kamp med å finne frivillige har den ukrainske hæren tilbudt å mobilisere «450.000 til 500.000 mennesker» for å fortsette den russiske invasjonen, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky tirsdag, mens han indikerte at han ennå ikke hadde tatt en avgjørelse.

Militær kommando «Det er foreslått å mobilisere 450 000 til 500 000 mennesker»Han sa på en pressekonferanse i Kiev at han var nødvendig «Ytterligere argumenter for å støtte denne ideen» Fordi det er en «Den viktigste figuren».

«Våre avdelinger er underbemannet«, sa sjefen for bataljonen til den 24. mekaniserte brigaden, major Oleksandr Volkov, tidligere.»Vi trenger motiverte ungdommer Under 40 år«.

Dette er fordelen Russland alltid vil ha fremfor Ukraina: Vilje til å sende store antall og så mange mann som trengs – enten de er klare eller ikke – kjempe.

I følge Global Firepower-data for 2023 har den ukrainske hæren rundt 500 000 militært personell, hvorav 200 000 er aktive. Til sammenligning har Russland fire ganger så mange aktive militært personell – 1 330 900 soldater – og 250 000 i reserver.

«Dagens samfunn kan ha blitt villedet av enkelte medier om at alt er bra [pour l’armée ukrainienne]Vi beseirer fienden og den seieren vil finne sted i fremtiden«, legger Oleksandr Volkov til.»Men dagens situasjon er ikke så enkel. Fienden er virkelig veldig sterk, veldig mektig. Vi gjør alt for å stoppe ham og slå ham«.

Til tross for betydelige tap av menn og utstyr, Russland motarbeidet Ukrainas motoffensiv i sommer, og ser optimistisk på fremtidenSom det fremgår av Vladimir Putins nylige kommentarer om konflikten.

Mangel på unge arbeidstakere

Mens Ukraina fortsetter å kjempe for sin uavhengighet og territoriale integritet, Krigen klarte ikke å tiltrekke seg menn blant masseneOleksandr Volkov og andre tjenestemenn sier.

I begynnelsen av krigen, «Alt skjedde på adrenalin, i en slags opphøyelse […] Alle skyndte seg å kjempe, ikke noe problem [de recrutement]«, legger løytnant Igor Prokopiak, en kompanisjef.»Men etter hvert roet det seg. Når publikum får tilgang til sosiale medier, oppdager de den grusomme og brutale siden av krigen. Det første adrenalinet gikk av, hjernen våknet, frykt dukket opp, og som et resultat begynte folk å frykte for livet..»

Det påpeker tjenestemenn Gjennomsnittsalderen for soldater på slagmarken har økt.Oleksandr Volkov sier at 40 % av enheten hans er 45 år eller eldre. De som har vært ved fronten i to år er utslitte og kan ikke erstattes av mangelen på ferske tropper.

I slutten av november sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky Landet reformerer vernepliktspraksis ved å samarbeide med kommersielle rekrutteringsbyråer For å styrke dens slagkraft.

Paris og London lover usvikelig støtte

England og Frankrike vil støtte Ukraina.Så lenge det er nødvendig«, sa Storbritannias utenriksminister David Cameron tirsdag under en felles briefing med sin franske kollega Catherine Colonna.

«Jeg er ikke i tvil om at Putin vil tape [la guerre] Og han må tape«.

«Den første handlingen var Russlands grove unnlatelse av å nå sine mål. Den andre akten var den voldsomme motstanden til ukrainerne som presset russerne tilbake. Selvfølgelig er tredje akt den vanskeligste«, legger David Cameron til.»Fjerde akt skal skrives, pass på at den er skrevet riktig«, avslutter han.

«Våre to land har jobbet hånd i hånd fra begynnelsen for å sikre at russisk aggresjon ikke blir belønnet«, sier Catherine Colonna.

«Vi håper å styrke dette samarbeidet ytterligere«, legger hun til.»Ukrainas skjebne står åpenbart på spill, men det samme er sikkerheten på det europeiske kontinentet«.

Fortsatt støtte fra Ukrainas allierte blir sett på som avgjørende for landets evne til å fortsette kampen mot russisk aggresjon. USAs finans- og militærhjelp er for tiden blokkert i kongressen, og forrige uke, Ungarns statsminister Viktor Orbán blokkerte en EU-hjelpepakke for Kiev.