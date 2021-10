Den unge amerikanske reisende Gabby Petito kvalt

Den unge reisende Gabby Petitos forsvinning har skapt store kontroverser i USA, Den rettsmedisinske legen som hadde tilsyn med obduksjonen hans, kunngjorde tirsdag at han hadde blitt kvalt i hjel og at hans død var et drap.

“Dødsårsaken var kvelning og det var drap“Liket til en 22 år gammel mann ble funnet 19. september,” sa Dr. Brent Blue, Teton County, Wyoming.

Han ble drept tre til fire uker før liket hans ble funnet i nærheten av Grand Dayton nasjonalpark, sa han, uten å avsløre ytterligere detaljer om obduksjonen.

Ekskjæresten hennes er ingen steder å finne

Hennes eks-kjæreste, Brian Laundry, blir aktivt søkt av myndigheter, men ble ikke funnet. Kvalifisert “Personen som er interessert i etterforskningen“, Han ble siktet for bedrageri ved bruk av bankkort.

Paret dro fra New York i juli for en tur i en modifisert varebil som varte i fire måneder og fortsatte å bli delt på de blendende omgivelsene i nasjonalparker i det vestlige USA, på Instagram og YouTube. Bilder og videoer.

Men 1. september kom Brian hjem alene med vaskebilen.

September kunngjorde familien til Gabriel Petito at hun var savnet og sa at de ikke hadde hørt fra henne siden slutten av august.