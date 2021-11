Den unge engelskmannen tilsto å ha drept bestemoren sin i Truth or Dare

Avisen Sun melder at rettssaken mot den 20 år gamle engelskmannen Tyrone Thornton, som er mistenkt for å ha drept sin bestemor, fortsatt pågår.

Den eldre kvinnen døde i 2018, 94 år gammel, av en brann som brant bungalowen hennes i Nord-England (Hosham). Han ble behandlet på sykehuset, men døde etter å ha pustet inn for mye røyk.

Alt fikk meg til å tro at stykket skjedde ved et uhell fordi bestemoren, som lider av demens, også har en røykevane. Men en ekspert sa at brannen ikke var forårsaket av et utilsiktet fall av en sigarett, men av en brann nær et vindu.

Mistanken kom tilbake til barnebarnet da han omtalte seg selv som en «venn som kunne bli sendt i fengsel». Under Truth or Dare-spillet oppdaget politiet at han “tilsto overfor vennene sine at han hadde begått drap. Alle må fortelle sin mørke hemmelighet.”Jeg har en hemmelighet å ikke fortelle noen. Jeg kunne ha drept noen.”, Han delte før han nevnte at offeret var hans bestemor og han ønsket ikke at hun skulle lide ytterligere.

Dirnon Thornton ble arrestert i mai 2019, men dommen hans er ennå ikke kjent. Google-søkene han opprettet avslørte bevis på hans skyld. “Morderen fylt av fortvilelse”, “Jeg er en morder” og “Jeg er en demon og jeg går til helvete”: han slo det absolutt uten tvil at det ville bli tatt mot ham.