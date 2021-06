Wilmington, NC – Folk som er skilt fra familiemedlemmer under epidemier, er godt klar over at tiden renner ut på ubestemt tid, ettersom restriksjoner gjør reiser nesten umulige.

Hva trenger du å vite

16 timers flytur fra North Carolina til Norge

Carrie Assen bor i en landsby på 8000 i Hoxand, Norge

Mor og datter hadde aldri sett hverandre på nesten et år

Det som var ukjent i begynnelsen av epidemien, var for mye for Catherine Bright, og hun bestemte seg for at datterens liv ville bli mye jevnere hvis hun gjorde det mange foreldre ikke kunne forestille seg – å sende barnet sitt til utlandet.

“Det er ikke så lett hvis han kommer til å være trygg der, det er det vi må gjøre,” sa Pride. “Det var vanskelig. Å si farvel til henne betyr at det er den vanskeligste dagen i mitt liv.”

Carrie Assan har tilbrakt de siste 10 månedene med sin far i en liten landsby i Norge, og bodd i en verden som stort sett ikke er berørt av viruset. Den eneste ulempen i planen er muligheten til å ta henne med hjem. Det var forventet at stoltheten hadde datteren tilbake i armene innen desember, men epidemien grep inn igjen.

“Jeg måtte dra dit for å besøke henne og bringe henne tilbake hit, og da drev Norge et isolert hotell,” sa Pride.

Hun var hjelpeløs da hun så datterens fly ble kansellert etter en stund fra den andre siden av verden. Pride sa at selv når Assange endelig visste veien hjem, kunne hun ikke senke sikkerheten før hun kom på den siste flyvningen til RDU – ting kunne endre seg veldig raskt.

“Jeg grøsser og er så spent på å se henne,” sa Pride. “Dette øyeblikket er her, dette er det jeg venter på. Hun kommer til å løpe til meg og klemme meg. Jeg kan ikke vente med å ha henne tilbake i armene mine.”

Pride levde på dagen for Assens retur, trodde aldri den skulle komme hit, men nå som hun er tilbake, må en overgangsperiode begynne.

Når verden oppdager sin nye natur, gjør den lyse familien det også. Asan var 8 år da hun reiste, og nå er hun 9 år og er en storesøster for første gang. Moren hennes vet at det er ting hun savnet, og at hun ikke kommer tilbake fra tid til annen, men hun håper den lille jenta hennes fortsatt er et sted.

“Vil hun holde i hånden min når vi går nedover gaten?” Lyst overrasket. “Skal jeg gjøre det igjen? Det er som disse bekymringene. Hvor gammel var hun? ”

Men siden moren eller datteren ikke har noen planer om å skilles når som helst, er de hele tiden i verden for å bli kjent igjen.

“Fremover skal vi prøve å holde det mer konsistent for henne, og det er ingen infeksjoner, og jeg trenger ikke sende henne til Europa på et år,” spøkte Pride.