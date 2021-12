den utrolige dansen til stjernene fanget i sentrum av Melkeveien

Hva om stjernene danset? ? Dette er hva bildene av Veldig stort teleskop fra European Southern Observatory (ESO VLTI) som fanget med enestående presisjon, bevegelsen til stjernene som går i bane rundt det sentrale sorte hullet i galaksen. Og det er fascinerende.

“Utrolig romlig oppløsning”

Gravity-samarbeidsteamet publiserte resultatene sine gjennom to studier publisert i Astronomi Y Astrofysikk . Basert på bildene av Veldig stort teleskop Ved ESO har astronomer brukt blendersynteseteknikken, som gjør at observasjoner fra forskjellige instrumenter kan legges over ett. Og resultatet er så fantastisk at det har overrasket selv de mest informerte himmelseerne.

“VLTI gir oss denne utrolige romlige oppløsningen, og med de nye bildene når vi en dybde vi aldri har nådd før,” sier forskeren.

“Vi er i ærefrykt over mengden av detaljer, så vel som handlingen og antallet stjerner de avslører rundt det sorte hullet.“, begeistret Julia Stadler, forsker ved Max-Planck Institute for Astrophysics (Tyskland), leder for bildeoperasjoner for Gravity-samarbeidet, i en pressemelding fra ESO. Døm selv med denne videoen, som bokstavelig talt tar oss til sentrum av galaksen.

Bli bedre kjent med det sentrale sorte hullet i Melkeveien

Etter en “global” utsikt over Melkeveien, stuper videoen oss inn i sentrum, der en sverm av stjerner kretser rundt det mest mystiske objektet i universet: et supermassivt sort hull, hvis masse ville være 4,3 millioner ganger større enn solen. Zoomen lar oss se de skarpeste bildene som er tilgjengelige til dags dato, og lover å lære oss mer om driften av sorte hull, utover den generelle relativitetsteorien.

“Den beste måten å svare på disse spørsmålene på er å følge stjernene i baner nær det supermassive sorte hullet. Og her viser vi at vi kan gjøre det med uovertruffen presisjon,” sa Reinhard Genzel.

“Vi ønsker å vite mer om det sorte hullet i sentrum av Melkeveien, Skytten A. Hva er dens nøyaktige masse? Blir? Oppfører stjernene rundt deg akkurat slik du forventer av Einsteins generelle relativitetsteori? forklarer direktøren for Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE), Reinhard Genzel. I 2020 mottok astrofysikeren Nobelprisen for sin forskning med teamet sitt om Skytten. En ting er sikkert, disse verktøyene vil hjelpe deg med å svare på dem. I mellomtiden, en siste for veien:

