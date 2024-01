Den utrolige hendelsen som skjedde midt under flyturen av 737 MAX: den svarte boksen ble ødelagt

Flyet nødlandet etter at mannskapet kuttet av og det ble kun meldt om lettere skader.

En svart boks overvåker bare to timer med samtaler i cockpiten. «Opptaket i cockpiten var helt knust,» sa Jennifer Homandy. Ifølge ham bør regulatoren tvinge flyselskapene til å føre journaler lenger, som i Europa.

Talskvinnen sa også at et fly fra Alaska Airlines ikke var tillatt å fly utenlands (til Hawaii, red.anm.) forrige måned fordi varsellampen var på. Det ble slått alarm 7. desember, 3. og 4. januar.

Vedlikeholdsteamet sjekket lyset hver gang og gjorde en tilbakestilling. Ytterligere vedlikeholdsarbeid er planlagt og ennå ikke utført. «Vi vet ikke hva som skjedde på fredag,» sa Jennifer Homandy. «Men som en forholdsregel bestemte Alaska Airlines seg for å ikke fly flyet over havet slik at det kunne lande raskt i en nødsituasjon.»

Døren til Boeing-flyet rives av underveis: Smarttelefonen overlever 5000 meter fall (Foto)

Etterforskningen vil nå fokusere på å analysere flere nøkkelkomponenter for å oppdage potensielle sprekker. Et pop-out panel ble boltet til flykroppen, og dekket den ubrukte nødutgangen.

Det var 6 besetningsmedlemmer og 171 passasjerer om bord på tidspunktet for hendelsen, inkludert tre spedbarn og fire enslige mindreårige. De to plassene ved siden av styret var tomme.