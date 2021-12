Den utrolige historien om et italiensk TV-team kidnappet av en antivox-senator som dro til et intervju

Dette er historien om en rapport om koronavirusinfeksjon. Dette er historien om et italiensk TV-team (RAI) som reiste til Romania for å lære en leksjon om landets laveste vaksinasjonsrate mot Covit-19.

Forrige helg, Lucia Coracci, Spesialutsending for den italienske kanalen RAI Uno, så drar til Bucuresti. Nysgjerrig på å forstå mekanismene som får folk til å være på vakt mot vaksiner, bestemmer journalisten at den mest medie-senator Diana Ivanovic Sosoka bør være veldig aktiv i dårlige antivox og sosiale nettverk. Vant til oppfinnsomhetens skritt, nøler han ikke med å sammenligne de som skal vaksineres med lammene som går til slakteriet og takker ja til invitasjonen og kommer frem for å intervjue teamet på hans kontorer.

De gikk inn på kontoret mitt og truet meg

Snart viser Diana Sosoka seg lojal, insisterer på en svært lav dødelighet og snakker om at det kommer en ny Nürnberg-test, inkludert myndigheter som presser folk til å vaksinere seg. Stilt overfor denne tvilsomme parallellen til menneskehetens mørke historie, prøver journalisten å fokusere intervjuet på det positive. Ingenting hjelper, situasjonen er spent. Senatoren ber så den italienske gruppen om å forlate og, før de ombestemmer seg, reise seg og låse journalistene inne. I prosessen ringer den folkevalgte politiet: « JJeg er senator Sosoka, jeg ber om din hjelp fordi folk truer med å komme inn på kontoret mitt.“

Se etter dem, de kan ha stjålne gjenstander

Midt i mas og mas klarer RAI-journalisten, som er vant til krigssoner, å rømme mens gruppen hans er stengt inne. I håp om at hun kan forklare den virkelige situasjonen for politiet, er det uforståelig når hun innser at de ikke hørte på henne. Enda verre, på innsiden blir Lucia Corachi mishandlet og overbevist av senatorens ektemann om at de bør ødelegge bildene deres. Senator Sosoka kom igjen med et ønske, nesten en ordre, da han lastet polititroppene og tok dem med til politistasjonen.”Se etter dem, de har sannsynligvis stjålet gjenstander og ødelagt alle bildene.

På stasjonen fortsetter truslene, men journalister er fast bestemt på å hevde rettighetene sine. De nekter å underkaste seg press, ødelegger bildene deres, det eneste beviset på hva som virkelig skjedde. Lucia Coracci lyktes endelig med å bli med i den italienske ambassaden. Etter åtte ble pressestyrken endelig løslatt. Gratis å fortelle hva som skjedde, støttebilder.