Den utrolige historien om Marokkos århundrets ran

Fange lynet fra Showtime. Dette er navnet på serien regissert av produsent Pat Condelis. Serien følger historien om den engelskfødte MMA-fighteren «Lightning» Lee Murray fra marokkansk far, som jobber seg opp fra de merkelige gatene i Sør-London til UFC, før han tar del i et av de største bankranene. Hele tiden.

Les: En ny film om Mogro Mafia

Murray kommer fra Woolwich, et tøft distrikt i det sørøstlige London, og sluttet seg til en lokal gjeng, Barnfield Boys, i en alder av 15. Men han var annerledes enn kameratene fordi han var fysisk og mentalt bygget for å kjempe. Veldig tidlig utviklet han en besettelse av UFC. Trenerne hans, Terry Coulter og Remko Bardol, sammen med Cage Rage-grunnlegger Dave O’Donnell, beskriver Murray som et grusomt vidunderbarn som fikk kallenavnet sitt med sin hurtighet og kraft og slo frykt i hjertene til motstanderne.

Les: Adil El Arbi og Bilal Falla prøvde å «hacke» sin egen film Batgirl

I 2004 vant han enkelt sin første UFC-kamp i 2004 mot Jorge Rivera. Han kan ha hatt en strålende karriere, men en rekke hendelser begrenset oppgangen hans. Forkledd som politifolk ranet Murray og hans medskyldige et Securitas-depot i sørøst-England natt til 21. februar 2006. Depotets direktør, hans kone og sønn ble holdt som gisler for å tvinge dem til å åpne stedet. Ranerne stakk av med 53 millioner pund. Men de har etterlatt seg 153 millioner pund fordi de gikk tom for plass i kjøretøyet. Politiet fikk senere tilbake nesten 21 millioner pund (28 millioner euro).

Les: En miniserie og en film om attentatet på Malik Uzekin

Etterforskere var i stand til å arrestere åtte mistenkte, som ble tiltalt og dømt til forskjellige fengselsstraffer for «spesielt høyinnsats organisert ran» eller medvirkning. Murray og hans beste venn Paul Allen flyktet til Marokko. For å unngå å bli utlevert til Storbritannia skaffet han seg marokkansk statsborgerskap. Han ville imidlertid ikke unnslippe marokkansk rettferdighet. Murray fikk en strengere dom enn i England, noe som forårsaket misforståelser fra kona Nicola og vennen «Mus». Showtime melder at Catching Lightning vil strømme 7. april og på kino 9. april. The Daily Beast.