Den venstreorienterte koalisjonen spås å vinne den norske stortingsstemmen

Norges konservative statsminister Erna Solberg innrømmet nederlag til den venstreorienterte opposisjonen i mandagens stortingsvalg, dominert av spørsmål om fremtiden til den store oljeindustrien i Vest -Europas største produsent.

“Arbeidet til den konservative regjeringen er over på dette tidspunktet,” sa Solberg til supporterne. “Jeg vil gratulere Jonas Care Store, som nå ser ut til å ha et klart flertall for et regjeringsskifte.”

Labour -lederen, Jonas Kahar Storey, sa til en munter og applauderende mengde: “Vi ventet, vi trodde, vi jobbet så hardt, nå kan vi endelig si det: vi gjorde det!”

Imidlertid er den eksakte formen for den “rødgrønne” alliansen for å styre det nordiske landet ikke klar.

Ifølge meningsmålinger vil Storeins sentrum -venstreparti vinne 48 seter i Norges 169 -seters parlament, med sin foretrukne trepartikoalisjon med et knapt flertall på 88 parlamentsmedlemmer.

Imidlertid er Agrarian Central Party delt på sentrale spørsmål, inkludert om det kan vinne støtte fra de 26 setene, og Stores potensielle koalisjon på 13 på Sosialistisk Venstre, de to mindre venstrepartiene, Det kommunistiske Røde Partiet og Miljøpartiet De Grønne.

Selv for en treparti venstreorientert koalisjon må den kommende statsministeren overtale sine potensielle partnere til å inngå kompromisser om oljeindustrien og privat eierskap fra fremtiden til Norges forhold til EU.

“Vi vil bruke mye tid på å snakke med andre partier, og vi respekterer at dette ikke er avgjort før det er bestemt,” sa tidligere utenriksminister Store, 61, på vei til Labour tidligere mandag.

Seieren til arbeideren Annieken Hoitfeld “var over all forventning. Jeg har aldri sett et så stort flertall for endring. Å danne regjering med Sosialistisk Venstre og Sentralpartiet betyr mye, og jeg håper dette blir resultatet.

Men Sosialistisk Venstre-leder Adun Lisboken, som støtter en bredere fempartikoalisjon, spådde at koalisjonssamtaler ville bli vanskelige. “Alt tyder på at det ikke er noen måte å få makten og ikke noe flertall i det nye parlamentet – vi vil bruke den makten,” sa han til supporterne.

Forhandlinger kan ha stor innvirkning på fossilt brenselproduksjon i Vest -Europas største olje- og gassprodusenter, med Sosialistisk Venstre mot ytterligere forskning og Miljøpartiet De Grønne, opptil syv parlamentsmedlemmer. Krever å stoppe produksjonen I 2035.

Klimaendringer og økonomisk ulikhet, FN i valgkampen. Streng advarsel Global oppvarming er farlig å kontrollere.

Butikken, som sa at den “føles bra” fordi den stemte for på en sentral Oslo -skole søndag, avviste De Grønnes endelige ordre og sparket åtte parlamentsmedlemmer. Sentralpartiet var ikke interessert i en formell allianse med Sosialistisk Venstre.

Solbergs konservative koalisjonspartnere med Kristelige demokrater og Immigrasjon Progressive Party, som forlot regjeringen i 2019, børstet parlamentsmedlemmer til side og vant 37 seter i 2017, ned fra åtte.

Høyre, som har styrt Norge i åtte år, støtter også gradvis tilbaketrekning av olje og gass, noe som bidrar med 14% til Norges BNP og 40% til eksport. Landet genererer t 1.2tn (£ 1tn) av suveren formuefond.

De hevder at oljeselskaper trenger tid til å tilpasse sine ingeniørferdigheter for å forfølge grønne teknologier. “Jeg tror det er feil industripolitikk og feil klimapolitikk å ringe tid i vår olje- og gassindustri,” sa Store etter avstemningen.

“Etterspørselen etter olje er på vei nedover. Vi trenger ikke å diktere det, tvert imot [use the revenues] For å bygge broer for fremtidige aktiviteter, sier talskvinne for Labour Energy Espen Barth Eid til Agency-France Press.

Observatører har antydet at mulige koalisjonsdelinger til dette spørsmålet kan bli kompromittert for fremtidig oljeleting, spesielt i Arktis med unntak av noe vann.

En annen potensiell kontrovers for den venstreorienterte koalisjonen er Europa, som ble sterkt støttet av medlemsarbeidere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i Norge, men motsatt av Eurosceptic Central Party, Socialist Left og Reds.