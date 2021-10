Den verdensomspennende forlengelsen av Facebooks funksjonalitet for lydrom

Å lansere live lydkanaler gjennom Live Audio Rooms er et attraktivt konsept. Tilgjengelig i iOS og Android, denne funksjonen lar Facebook konkurrere med klubbhuset.

Det kan de nå delta i liveshow på datamaskinen din. Imidlertid må de gå gjennom en dedikert mobilapplikasjon for å opprette en gruppe. Administratorer kontrollerer utveksling mellom medlemmer med offentlige og private alternativer.

Soundbites kort lydfunksjon i levende lydrom

Facebook lanserte nettopp Soundbites korte lydfunksjonen til et større antall brukere i USA. Ingen reklame for Frankrike om dette emnet. Denne funksjonaliteten er innebygd i brukernes nyhetsfeeds. Det tillaterta opp et lite stykke lyd i et eget verktøy i appen.

Konsernsjef Mark Zuckerberg beskriver Soundbites som ligner Instagrams Reel -funksjon, men bare for lyd. Han sier at det fortsatt er i de tidlige utviklingsstadiene. Basert på suksessen med brukere, vil den snart være tilgjengelig globalt.

Facebook har nylig gått inn i podcast -virksomheten, men lytting er fortsatt begrenset til den amerikanske offentligheten. Selskapet sa at det planlegger å utvide tilbudene globalt som en del av en langsiktig visjon. Du vil tilby en opplevelse som samles nye muligheter til å dele sosiale forbindelser.

Facebook optimaliserer moderasjon til beste for brukerne

Frances Haugen, anklaget varsleren selskapet for å prioritere overskuddet på bekostning av brukerne. Hun avslørte at selskapets forskning har vist hvor skadelig Instagram er for unge mennesker, spesielt jenter.

Selskapets visepresident Nick Clegg sa i helgen atInstagram ville introdusere nye funksjoner. De oppfordrer brukerne til å ta en pause fra plattformen, noe som ville være bra for dem.

Selskapet bekrefter dermed sitt engasjement for moderasjonsverktøy for sosiale lydopplevelser. Dermed tilbyr den verktøy som proaktivt identifiserer skadeligheten av innhold. Facebook lytt til dette optimalisere moderering av lydinnhold bryter med fellesskapets standarder i live lydrom.