Den verste årsaken til deres forsinkelse til Elizabeth IIs jubileum ble avslørt

Hertugen og hertuginnen av Sussex hadde andre prioriteringer.

En meningsfull scene. 2. juni tvitret Meghan Markle «Shhh! Følger barna til Zara Phillips og Peter Phillips på sidelinjen av «Trooping the Color»-paraden. Nå vet vi om hva som skjedde bak kulissene.

«I opptaksmodus»

Tidligere skuespillerinne og prins Harry kom ikke til Buckingham Palace i tide, har det blitt avslørt. «Hun ga ham dette tegnet om ikke å fortelle barna at de kom for sent fordi de lo.»En kongelig ekspert kom inn Her er det. Grunnen? Sussexene ble tatt av Netflix-opptaket, som forseglet en XXL-avtale for dem. «De var allerede i opptaksmodus. Mannskapet filmet Harry og Meghan så glade og detaljerte ut da de forberedte seg på å reise til militærparaden., la vi til. En måte å dra nytte av deres svake forbindelse med den britiske kongefamilien.