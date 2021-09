Den verste personen i verden trailer: Kjærlighet er komplisert

Traileren avslører ikke mye om handlingen om “den verste personen i verden”, men vi ser noen fantastiske bilder av den. Vi ser Julie (Renate Rainsway) bli forelsket og måtte regne med den emosjonelle berg -og -dalbanen for å avslutte et forhold når hun oppdager en ny interesse. Etter premieren i Cannes fremhever traileren utmerkelsene den mottok som “den verste personen i verden”, og lastet scener med gress-sitater fra kritikere som berømmet filmen. Rainsway tok hjem Pam D’Or for beste skuespillerinne for sin rolle.

Anders omdøpte Danielson Lai, som spilte narkomanen Andre, som ble reddet i “Oslo 31. august”, med regissøren for “The Worst Man in the World”. Imidlertid vurderer han ikke rollen som Anders på nytt, men spiller en mann ved navn Askel, som ser ut til å ha blitt forelsket i Julie. Regissert av Trier fra manuset han skrev med “The Worst Man in the World” faste samarbeidspartner Eskil Vocht, skrev han sammen med de to andre filmene i “Oslo-trilogien”. (Han hjalp også til med å skrive den fantastiske korthrilleren “Thelma” regissert av Trier med Trier.)

I tillegg til Danielson Lai og Rainsway, spiller “The Worst Person in the World” også Maria Gracia de Mio, Hans Olav Brenner, Helen Bizornaby, Withersand og Herbert Nortrum. Filmen ble produsert av Andrea Brentson Odmar og Thomas Robsham.