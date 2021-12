Den vil sannsynligvis holde seg høy hele året…

Energiprisene vil trolig holde seg høye gjennom 2022, ifølge markedsprisene for neste år.

Værforholdene presser strømprisene i det belgiske markedet til å stige på kort sikt, og når en megawatt-time på rundt 300 euro. Belgiske atomkraftverk jobber i full gang, men dette merkes knapt, siden det nasjonale markedet er knyttet til resten av Europa. Siden franske atomkraftverk går mindre, importerer spesielt Frankrike mye elektrisitet til svært høye priser.

Situasjonen bør ikke være annerledes neste år. Markedseksperter påpeker at terminprisen for hele 2022 for tiden er €200/MWh, som er engrosmarkedsprisen som kreves av leverandørene for helårsleveranse av strøm. Dette er den høyeste terminrenten noensinne på et år.

Stigende råvarepriser – spesielt naturgass – dyre utslippsrettigheter og økende etterspørsel har ført til rekordpriser på elektrisitet og naturgass i Europa i mer enn seks måneder. Dette gir svært høye energiregninger for husholdninger og bedrifter, noe som fører til høyere inflasjon.