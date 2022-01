Den virkelig uklare horisonten for luftfartssektoren i 2021

Ikke strengt tatt en overraskelse, luftfartsindustrien er en av sektorene som har lidd mest under koronaviruspandemien. Men hva er høyden? Fremhever europeiske flyselskapstall i 2021, nok et år preget av en pandemi, men endte ikke desto mindre bedre enn det startet.

For et referansepunkt er 2021-tallene sammenlignet med 2019-tallene, det siste året før de første effektene av pandemien som rammet luftfartssektoren alvorlig fra og med 2020.

i følge Dette innlegget er EurocontrolOg Det var, i løpet av hele 2021, 6 200 000 flyreiser i Europa. Dette er godt under de 11 millioner flyvningene i 2019. De aller fleste (81 %) av disse flyvningene var en destinasjon innenfor Europa, foran Midtøsten (4,6 %), Nord-Atlanteren (3,6 %) og Nord-Afrika (3,1). . %).

Merkbar forbedring i løpet av månedene

Det er også interessant å merke seg utviklingen av tallene gjennom året, som begynte svært katastrofalt, ettersom antall flyreiser i januar gikk ned med 64 % sammenlignet med januar 2019.

Men i løpet av månedene falt underskuddet til bare 22 % i desember, sammenlignet med desember 2019, takket være omfattende lettelser av reiserestriksjoner forårsaket av vaksinasjon.

►►► Les også: Flyselskaper, dyre billetter på grunn av høye oljepriser

Dette hindret ikke Japan, hvis vi ser et øyeblikk utenfor Europa, fra å notere et rekordtap på 99,2 % i turistankomster i november i fjor sammenlignet med november 2019.

Et svært komplisert år også for flyselskapene

Resultatene for 2021 er utvilsomt mindre katastrofale enn i 2020, men dette er ikke mindre imponerende: hvis vi tar i betraktning forskjellen i gjennomsnittlig antall flyvninger per dag i 2019 og 2021, så var Ryanair, som fortsatt er tilfelle. Siden 2014 har det første europeiske flyselskapet vist et tap på 43 % (2323 turer/dag i 2019, 1321 turer/dag i 2021). Det er utvilsomt lavkostdriftsmodellen som gjør at det irske selskapet tåler bedre enn alle andre, selv om kombinasjonen av helsekrisen og Brexit hadde større innvirkning på det.

Med et fall på 46 % fra 2019 (1 197 flyvninger/dag i 2019, 648 flyvninger/dag i 2021), begrenser Air France skaden mens Lufthansa og dets belgiske datterselskap Brussels Airlines er -59 %. På bunnen av rangeringen av 40 store operatører er British Airways (-70 %), Aeroflot (-70 %), Alitalia (-72 %) og Norwegian (-76 %).