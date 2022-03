Denis Odoi, valgt av Ghana, er enig med «Mer … / International / Ghana / SOFOOT.com»

Hvem sa at fotballspillere er tilhengere av trespråket?

Som Roberto Martinez har valgt ut spillere med mindre enn 50 landskamperBelgian Press Club forventet at Brooke-midtbanespiller Denis Otoi skulle bli kalt opp med de røde djevlene under kampen. «Men du skal se hvorfor jeg ikke er her.» Han blunket etter seieren mot Jenk (3-1). Den 33 år gamle defensive midtbanespilleren vil bli en Ghana-landskamp i slutten av mars under VM-kvalifiseringen 2022 mot Nigeria 25. og 29. mars. – Vi har jobbet med det i mange år.Odoi forklarte Nytt plot. Kontakten skjedde mens jeg spilte på Fulham. Men dokumentene er ikke ferdigbehandlet, så den ambisjonen har jeg allerede gitt opp. Men se: snart skal jeg internasjonalt for første gang. ⁇

Nylig kom en telefon til Otto fra trener Otto Ado. «Jeg ble litt overrasketHan innrømmet det samme. Det er de to viktige kampene vi skal spille. La oss til og med dra til verdensmesterskapet. ⁇ Så kommer spørsmålet og skeptisk svar om valg av eksamen. «Føler jeg meg som en ekte kanaanitt? Ikke la deg lure: Jeg er belgisk, selvfølgeligTrøyen er imidlertid garantert til brukeren Svarte stjerner. Men faren min er fra Ghana, og det er en del av meg uansett. Derfor er jeg stolt over å spille for landslaget. ⁇ Så fortsetter han: «Jeg hørte at alt er godt organisert. Stort sett er landslag på det afrikanske kontinentet litt kaotiske, men tilsynelatende ikke Ghana. Jeg gleder meg: det kommer til å bli en morsom opplevelse. ⁇

