Denise Progniard reagerer på Phils opprørende falske immunhalsbånd

Samfunnet

Vert Q.O-Landa Publikum kom tilbake til dette litt merkelige øyeblikket.

Dette er et av de morsomste og mest pinlige øyeblikkene i dette eventyret. Når orienteringstesten nærmer seg, er noen kandidater spesielt bekymret for huden sin. Dette var imidlertid tilfellet med Phil, som ikke nølte med å utvikle sin egen immunitet for å lure kameratene. Med en virkelig uavgjort effekt …

“Det er en spøk!”

Den aktuelle modellen, tatt her og der, ble bygget av sjøfliser festet til gammelt tau som ble funnet i leiren, som normalt ble tatt ut av Phil under fjerningsrådet. Laurents reaksjon, som satt bak ham, hadde ikke mye tid til å komme. Den forvirrede eventyreren hever øyenbrynene mellom dypt spørsmål og fullstendig fortvilelse. Etter faktum, for å spørre modellen og danseren: «Alle brøt ut i latter. Til og med Denise”.

Så Denise Progniard bør avhøres om denne enestående hendelsen. Under en direktesendt Instagram innrømmet programlederen at han var veldig fornøyd med dette, i motsetning til å kunne vise bilder av showet. “Det er en spøk!”, erklærte han. “Det er et falskt halskjede, det er ubrukelig. Jeg sverger til deg, jeg må bite meg i leppa for å ikke le, ikke le høyt. ” TF1s journalist opptrer i et forsøk på å holde en viss avstand til kandidater han er kjent med.