Denne 19. august, la oss feire fotografering: det viktigste for minneverdige bilder!

Hvert år 19. augustHele verden forenes for å feire verdens fotodag, en hendelse som fremhever bilders ekstraordinære fortellerkraft. Denne spesielle dagen er en ode til skjønnhet evig av fotografering og dens unike evne til å fryse de mest dyrebare øyeblikkene i livene våre. For å markere denne viktige anledningen, har vi samlet et utvalg produkter designet for å gi næring til din lidenskap for fotografering og utvide din kreative horisont.

Vårt utvalg av de beste artiklene.

Her har du vårt utvalg av de perfekte gjenstandene for å tilbringe en verdensfotodag under gode forhold:

Et 64 GB SanDisk Ultra SDXC-kort

Dette SanDisk SD-kortet er en ressurs for å øke lagringskapasiteten til kameraene dine. ©Amazon

SanDisk 64 GB Ultra SDXC-kortet er et must for foto- og videoentusiaster. Med lesehastigheter opp til 140 MB/s, tilbyr dette kortet eksepsjonell ytelse, ideelt for å fange livets viktige øyeblikk. Utstyrt med en 64 GB kapasitet, lar deg lagre en mengde bilder og timer med videoer i Full HD (1080p) kvalitet uten å måtte bytte kort ofte. Dette brettet er robust og pålitelig designet for å motstå vann, sjokk, røntgenstråler og ekstreme temperaturer, noe som sikrer at bildene og videoene dine er beskyttet. Disse kortene er kompatible med SanDisk SD UHS-I-kortlesere, og lar deg overføre filene dine raskt og effektivt.

Et mini Instax øyeblikkelig kamera

Dette Instax-kameraet er ideelt for øyeblikkelige bilder. ©Amazon

Instax Mini 12 Instant Camera fra Instax er det nye essensielle for bilder tatt mens du er på farten og skrives ut på et blunk. Med en gjennomsnittlig vurdering på 4,6 av 5 stjerner basert på 176 anmeldelser, gir denne enheten en umiddelbar kvalitetsopplevelse. Hans lilla lilla farge kombinerer funksjonalitet og estetikk. Utstyrt med en innebygd selfie-linse og a automatisk blitsgarantier godt eksponerte bilder under alle omstendigheter. Ved å bruke Instax Mini-film kan du raskt skrive ut bilder i kredittkortstørrelse. Pakken inkluderer instax Mini 12-enheten, en håndleddsstropp og en brukerveiledning for en komplett opplevelse.

Nyere lysreflektorer med sitt stativ

Disse lysreflektorene er perfekte for alle som ønsker å gi bildene sine et profesjonelt utseende. ©Amazon

Neewers 5-i-1 bærbare lysreflektor er et allsidig verktøy for justere og kontrollere belysningen av skuddene dine Med sølv, gull, hvite, svarte og gjennomskinnelige overflater lar denne spotlighten deg oppnå en rekke lyseffekter for å møte ulike behov. Han er praktisk å bære takket være den interne tilbehørsringen for å holde, henge eller fikse den. Sammenfoldet blir den kompakt og kan lett transporteres i den medfølgende vesken. Det er et viktig tilbehør for å forbedre lyskvaliteten i fotografiene dine, enten det er i studio eller utendørs. Vi tilbyr deg også en Brukerstøtte av samme merke hold disse refleksene.

En portrettbakgrunn

Denne bakgrunnen er ideell for alle portrettene dine. ©Amazon

Dette svart bakteppe som tilbys av WR-merket vil tillate deg å heve kvaliteten på portrettene dine. Med en gjennomsnittlig vurdering på 4,0 av 5 stjerner basert på 165 anmeldelser, tilbyr den en profesjonell løsning for bildene dine. Den måler 1,5 x 2,1 meter laget av vinyl og avslører bemerkelsesverdige detaljer og høy klarhet gjennom presis datamaskinutskrift.

En bok for å utvikle ditt fotografiske øye: «Fotografens øye og kunsten å komponere»

Denne boken vil lære deg mye om fotografering. ©Amazon

«Fotografens øye og komposisjonskunsten» av michael freeman er en bok som legemliggjør fotografiets kraft: kraften til å fengsle og forbløffe. Der nøkkelen til en dyktig fotograf ligger i kombinasjonen av et personlig preg og en effektiv komposisjonsbeherskelse. Med internasjonal anerkjennelse etablert i over et tiår, har denne boken veiledet hundretusenvis av fotografer til å mestre det grunnleggende om komposisjon. han vil lære deg hvordan tyde potensialet til et bildedominerer rammen og orkestrerer kaoset som utspiller seg foran objektivet ditt, for å bringe liv til autentiske bilder og fengslende. Denne reviderte utgaven av bestselgerboken får et nytt liv, med mer enn 200 remastrede fotografier.

Hvor kommer Verdens fotografidag fra?

Verdens fotografidag ble etablert for å feire fotografiets stemningsfulle kraft i alle dens fasetter. Målet er å hedre kunsten, arven og merket som fotografiet har satt over hele verden. Valget av 19. august som symbolsk dato er basert på den historiske kunngjøringen avoppfinnelsen av daguerreotypien i 1839 av Louis Daguerre i Frankrike. Denne dagen har vokst i vekst over tid, drevet av farten til sosiale medier og utviklingen av digital fotografering. Dette er en uvurderlig mulighet for fotografer, enten de er amatører eller profesjonelle dele kreasjonene dineå montere utstillinger, workshops og arrangementer som fremhever fotokunsten rundt om i verden.

