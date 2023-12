Denne 6-minutters treningen vil holde hjernen vår sunn

Hvis det er noe vi ikke kan kjempe mot, er det aldring. Det er selvfølgelig mulig å få en liten ansiktsløftning takket være skalpellen, men det er ikke nok. For å holde oss i form råder vitenskapen oss til å gå opp og ned trapper. Det antyder også at vi spiser denne maten for å holde hjernen vår sunn, men ikke bare…

Fordelene med høyintensiv sykling på hjernen

For å bremse hjernens aldringsprosess bør du sykle seks minutter med høy intensitet (HIIT: High Intensity Interval Training) med jevne mellomrom. Det er uansett hva en studie publisert i tidsskriftet The Physiological Society og utført av et team av forskere fra University of Otago i New Zealand avslører, melder magasinet GQ. Ekspertene undersøkte hvordan ikke-farmakologiske faktorer, som trening eller faste, kunne påvirke BDNF-produksjonen. Sistnevnte betegner et protein som er essensielt for hjernens funksjon. Forskere har vist at en sykkeløkt, selv en kort, men intens en, har fem ganger flere fordeler for hjernen enn en langvarig cardioøkt med mindre anstrengelse.

Men hvorfor velge sykling i stedet for en annen aktivitet? Du vet det kanskje ikke, men denne sporten vil være en alliert for minnet. En nederlandsk studie fra Universitetet i Nijmegen demonstrerte dette ved å studere 72 personer som måtte assimilere 90 assosiasjoner av steder og bilder. Disse 72 deltakerne ble deretter delt inn i tre grupper på 24. Den første måtte tråkke en sykkel umiddelbart, den andre fire timer senere, mens den siste ikke trengte å gjøre noen fysisk aktivitet.

To dager senere returnerte disse menneskene foreningene. Resultat: de beste resultatene er de som ventet i fire timer med å tråkke. Resultater bekreftet av MR. Hjerneaktivitet ble vist å være høyere hos medlemmer av gruppe 2. Derfor ser sykling og hukommelse ut til å være en vinnende kombinasjon for å stimulere hjernen og mentale evner. I tillegg vil sykling bidra til å styrke musklene i hele kroppen vår (og ikke bare hjernen vår). En studie fra King’s College London viste at folk som syklet hadde mindre muskelforringelse enn stillesittende mennesker etter hvert som de ble eldre. Som et resultat klarte de å opprettholde muskelmassen og styrken lenger.

Hvis du egentlig ikke er interessert i sykling, kan du alltids gjøre en annen høyintensiv aktivitet. HIIT har andre fordeler. En studie fra 2014 fant at personer som foretrakk HIIT fremfor økter med moderat intensitet, som en times løping, var mer sannsynlig å nyte treningen og holde seg motivert på lang sikt.

