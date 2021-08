Denne actionpakken James Bond-reisepakken er din indre 007-rap-rapport

Det er en Bond -opplevelse – en James Bond -opplevelse. 007 Temamusikk Q..

Koblet til den mest etterlengtede utgivelsen Ingen tid til å dø, Den 25. delen av Bond-filmrettighetene, tilbyr en reiseoperatør en engangs levetidspakke som trekker alle stopp.

“Vi har aldri tilbudt en reise med så unik, overnatting av høy kvalitet og funksjonalitet,” sa Lindsay Boyd, eier av Tamandare Travel. Alt om reise, Hvem legger på en fancy ferie, sier Rob -rapport.

Denne høsten er tilgjengelig for opptil 50 gjester, og inkluderer en privat jettur på 80 000 dollar til bestemte destinasjoner, inkludert London, Edinburgh, Stojford, Milano og Comosjøen. Men det mest bemerkelsesverdige er at reiseruten på 21 dager er full av eventyr og ekskluderinger som ennå ikke er tilbudt. Det betyr at en kveld vil du spise mens du venter på kronjuvelene på toppen av Tower of London, og så en annen dag vil du gjeninnføre en Bond-kampscene som ender med helikopterutvinning og båt. Jage gjennom brannene.

“Vi skal være på denne gården i Norge, hvor vi har ansatt to norske spesialstyrker,” forklarer Boyd. “Vi kommer til å dele laget i to lag og gi alle paintballpistoler. Det kommer til å være et helikopter på den andre siden av feltet for å hente byggherrene først. Jage over fjellet – så møter de kamerater til spesialstyrker og hoppe på sine egne rip -båter for å fortsette jakten med en Ford. Hele natten vil ende på hotellet hvor du skal bo.

Boyd og mannskapet hans har gitt et filmteam i oppdrag å fange hele reisen for etterkommerne, og ha noen andre morsomme triks på hendene. I Skottland, for eksempel, vil gruppen bære lauget til en formell middag på Robert Bruce eiendom og deretter nyte muligheten til å lage sine egne laug; Det blir en dag golfbane på den gamle banen i St. Andrews. I mellomtiden, i Italia, spiser gruppen på en bro, som er omtalt i en av 007-filmene, mens Bond hopper fra siden av broen og gjenskaper en tauholdende linje av en stuntman. Definitivt en spennende middagsteateropplevelse.

Pakken starter med billetter til premieren Ingen tid til å dø I London 30. september (og muligens eksklusiv tilgang etter den stjernespekket festen). Etter å ha sett en oppfølger til filmen, vil mannskapet bli fløyet til private destinasjoner over hele Europa via private jetfly (Airbus A320 eller Boeing PPJ737).

Underveis spiser de på restauranter med Michelin-stjerne, kjører luksusbiler og bor på femstjerners hoteller. Rosewood London, Gleneagles, Britannia Hotel, Og Palace of Paris. Favoritt tilbehør inkluderer personlige Bond -produkter med kjendisstylisten Maureen Vivian, kjøreopplevelser med Land Rover og Aston Martin, en zipline -tur gjennom Dolomittene og en helikoptertur til McCallon Distillery.

Tre ukers tur, tilgjengelig for 50 Bond-fanatikere, går fra 26. september til 17. oktober, med en startkostnad på $ 80 000 per person. I detaljene (og video forhåndsvisning av turen) Tidlig reiseformatEller kontakt Lindsay Boy på lindsay@uberallestravel.com eller (630) 506-7963 for mer informasjon.