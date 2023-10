Denne adressen er det nye tempelet for indisk mat i Brussel

De er dristige, de har ideer, de bryr seg ikke om våre regionale detaljer, de vet veldig lite om hovedstaden vår, de snakker praktisk talt ikke fransk, og de sier kanskje til seg selv om det appellerer til et kjøkken som er en litt nysgjerrig. Flandern skal jobbe i et urbant miljø med høy internasjonal tetthet. Faktisk kom Pawan og Tim opp med et godt undersøkt konsept, en forlatt kafé på et hjørne av Sasse d’Ixelles som var en urban kreftsykdom. En restaurant skinner resolutt på fasaden, og vi er glade for å se at ledelsen i Ixelles omfavner fargeleggingen av kommersielle gulv, så lenge operatørens kunstneriske ønsker blir oppfylt, etter en streng presedens. Stopp i første etasje. . Inne fortsetter innredningen i samme ånd, det er fargerikt, musikken går høyt, servitørene beveger seg rundt i full fart, mye folk, bråk, farger, matlukt, krydder.

Så glem alt du vet om indiske restauranter i Belgia. Vi har gode indiske restauranter i landet vårt, hvor de ifølge gode kilder serverer autentisk mat med vegetariske og regionale variasjoner, kort sagt har vi et ønske om å spise godt i kjøkkenet(e). . Ja men. Vi ønsker ikke å gjøre matelskene våre sultne på nye ting, vi spiser godt der, men stort sett rocker vi ikke.

Bombay BQ, annerledes?

Ja, her har vi integrert populære «koder» for å appellere til det unge publikummet som elsker forskjellige smaker, cocktailer, og til og med til rimelige priser bør servering være noe av en oppslukende opplevelse. Vi innser snart at den iherdige respekten for tradisjonell indisk mat ikke er grunnleggernes besettelse, men snarere ferdigheten til å lage mat i tandoor, ja. Bombay BBQ vi allerede fortalte deg om i begynnelsen var en hit.

En moderne ølliste, virkelig eksotiske cocktailer. Dark and Desi (€12,50) Florence (rom, ingefærøl), tamarind margarita for meg (€13,50): total crush; Denne tamarind tequila-sammensetningen er fortsatt knyttet til de forskjellige reseptorene mine. Ølene er også gode, ikke vær som vennene mine som alltid vil drikke overalt, hold deg til øl og cocktailer og du vil være i humøret på stedet.

Åpenbart en matmeny som deles. I det indiske kjøkken er det en del av spillet og et kjøkken som tør å gå av stabelen uten å tvinge oss for mye varme. Best å gå med minst fire gjester (allerede erfaring med barna mine) for ekte deling. Ja, noen ganger besøker vi en adresse to eller tre ganger før vi bestemmer oss for den. Den kvelden spiser vi stekt kylling (€12,50) med krydret mayo, japansk «tonkatsu» (kyllingen er litt understekt, men mayoen sørger for å bringe den til live) og stekt aubergine (€). 9), i en krydret tomatsaus (men ikke for krydret), kokos og rømme, en godbit, for å sette en meter fra Firenze som grådig prøvde å skjemme meg bort. ) fylt med paneerost.

En liten ulempe i mange restauranter er at deling av tallerkener betyr at alt kommer ut fra kjøkkenet samtidig, noe som gjør at vi spiser litt raskere, og … litt kaldere. For selv om vi pirker her og der, når jeg treffer den første (gigantiske) reken av den navngitte retten Reke geometri (€13), som er mindre enn lunken. Imidlertid er disse vakre beistene perfekt tilberedt og behandlet, igjen, uten å rive slimhinnene. Ærlighet krever at jeg husker at selv om jeg ikke liker kald mat, liker jeg restauranter som «gjør det spennende»; Ifølge Flo er dette min eneste irriterende kundeside. Sammen med alle disse rettene, myke naanbrød (€4) og utmerket pilafris (€4,50).

La oss umiddelbart møte en objektiv virkelighet. Vi er ikke opptatt av bærekraftig mat eller lokale råvarer her. Vi forteller oss selv at den stekte kyllingen definitivt ikke er økologisk Mechelen-gjøk, og de (utmerkede) rekene har ikke en ASC- eller MSC-etikett, selv om vi kan bli overrasket. Kvaliteten her er i den enkle og bemerkelsesverdige nytelsen av oppskriftene, ikke i produktets absolutte fortreffelighet, men vi er glade, og – vi er vennlige, vi forlater alle restaurantene som vi ikke liker – det er det ikke. Ikke så ofte.

Mer til poenget, maten som serveres skal ikke europeiseres, men for å gjøre den om til en gatekjøkkenmat, med ris dynket i auberginesauser og ønsket om å gå tilbake dit, smake, overraskelser, naan i kyllingmayo. Kort sagt, mine leservenner, siden vi har bestemt oss for å lage flere restauranter for dere, vil vi ikke gå lenger enn to cocktailer, fire retter og to tilbehør, og selv den berømte appetitten i Firenze har funnet noe som passer for det.

På slutten?

Her er vi på en «mer enn god» gatekjøkken, mat som treffer smaksløkene hardt, gode cocktailer til rimelige priser (vær forsiktig, de kan legge på regningen) og la meg invitere noen venner eller alle mine avkom uten bruke en nyre på grunnlag av bekymring i alle fall.

Informasjon?

eller ? Bombay BBQ av Mission Masala, 280 Chaussée d’Ixelles, 1050 Brussel.

når Åpent tirsdag til søndag kveld. missionmasala.be

