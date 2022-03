Denne «bekymrings»-detaljen som imponerte Internett-brukerne lørdag kveld

Trenere av Stemme: Veldig vakker stemme De er tilbake på jobb denne lørdagskvelden, for en ny økt med blinde auditions for å komponere bandene deres. Ved slutten av kvelden har Amel Bent, Florent Bagney og Viani allerede nådd grensen for talent, som er satt til å sette en prat på hjulene deres neste uke, i møte med de siste auditions for synshemmede. Selv om det var mange imponerende opptredener på scenen fra den lille belgiske Sirin til Nair, som ble oppdaget under et bryllup forbi Louis, som kom fra Ny-Caledonia for showet, er dette en detalj som ikke har noe med musikk å gjøre. Imponerte publikum.

Faktisk, etter mer enn en times sending, dukket det opp ingen reklameside på TF1. På Twitter unnlot ikke mange Internett-brukere å understreke denne umuligheten, spesielt siden varigheten av annonsepausen på den første franske kanalen fortsatt var gjenstand for mye diskusjon på sosiale nettverk. » Mangelen på reklame bekymrer meg «,» Ingen annonser ennå i sjokk TF1 slo rekorden! Den første siden i annonsen er til 22:15.

Med så mange tvitrer bekymret for de som er ansvarlige for TF1s reklameavdeling, viste denne spesielle seg å være en morsom mulighet. Andre lengter etter de gode gamle dagene med mange kampanjepauser. Noen har gått så langt som å fremme en hypotese for å forklare denne reklamemangelen: » «The Voice» stopper pubene TF1! Til slutt, det beste resultatet av disse tweetene som lurer på den evige misnøyen til internettbrukere. » Likevel, hva er vår «cello»-oppførsel i det virkelige liv?! Vi har klaget på reklame i 10 år, og når det ikke er noe, er vi rare og ute av køen, ber vi om det, og bruker det i stedet. Nevnte en konkret påstand.